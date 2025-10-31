Σαλαμίνα: Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι και σκότωσαν γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στη Σαλαμίνα, όταν μια 75χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, επί της οδού Ικάρων 31, κάτω από συνθήκες που παραπέμπουν σε ληστεία μετά φόνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε τραύμα στο κεφάλι, πιθανότατα από χτύπημα με μπουκάλι. Ο χώρος εντός του σπιτιού ήταν αναστατωμένος, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι οι δράστες εισέβαλαν με σκοπό τη ληστεία.

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή η κόρη της, η οποία και ειδοποίησε την Αστυνομία. Από τις πρώτες ώρες της έρευνας, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο φαίνονται άγνωστα άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου της ηλικιωμένης.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας, ενώ έχει ενημερωθεί και η Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών, που αναμένεται να αναλάβει την προανάκριση.