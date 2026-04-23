Φονική ερωτική αντιζηλία στον Άγιο Δημήτριο: Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της δολοφονίας 27χρονου άνδρα, γιου ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/3) στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη ως βασικός κατηγορούμενος ένας 20χρονος, ενώ μαζί του προσήχθη και ένας 18χρονος που βρισκόταν στο σημείο του εγκλήματος. Παράλληλα, υπόλογες θεωρούνται και δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες φέρονται να συνάντησαν τους δύο νεαρούς μετά την πράξη και συνελήφθησαν για υπόθαλψη.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πληροφορίες, η υπόθεση αποδίδεται σε προσωπική διαφορά που σχετίζεται με ερωτική αντιζηλία. Ο 20χρονος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του θύματος, ενώ το τελευταίο επιχειρούσε το τελευταίο διάστημα να επικοινωνήσει μαζί της. Η κατάσταση οδήγησε σε ραντεβού στο πάρκο, προκειμένου οι δύο άνδρες να συζητήσουν τις διαφορές τους.

Κατά τη συνάντηση, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, κατά τον οποίο ο 20χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο με μαχαίρι στο στήθος. Ο 18χρονος, που ήταν παρών, υποστήριξε ότι προσπάθησε να παρέμβει για να τους χωρίσει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει το περιστατικό.

Μετά το συμβάν, οι δύο νεαροί αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, παραλαμβάνοντας στη συνέχεια τις δύο κοπέλες, με τις οποίες μετέβησαν σε κατοικία όπου και παρέμειναν για κάποιο διάστημα.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις για υπόθαλψη εγκληματία. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, καθώς ο φερόμενος δράστης υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό, με τη δικογραφία να διαχωρίζεται στη συνέχεια.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 20χρονος είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές, όταν είχε εντοπιστεί με μαχαίρι κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου.