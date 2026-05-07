Greek Mafia: Δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι οι εξής:
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)
- Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- Πρόκληση έκρηξης με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους και ξένη περιουσία, κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)
- Διακεκριμένη φθορά με χρήση εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)
- Διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία με πολεμικό τυφέκιο (κακούργημα)
- Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και περιουσίες, κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- Παράνομη χρήση όπλου (πλημμέλημα)
- Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)
- Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κακούργημα)
- Πλαστογραφία με χρήση, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα)
- Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)
- Απειλή (πλημμέλημα)
Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή.
Όσον αφορά το άτομο που ήδη κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, η εισαγγελία έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έκδοσης εντάλματος σύλληψης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ανακριτή.