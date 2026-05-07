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Greek Mafia: Δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη
Ειδήσεις
17:03 - 07 Μάι 2026

Greek Mafia: Δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη

Reporter.gr Newsroom
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Ποινική δίωξη για συνολικά εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιώργος Μοσχούρης, η οποία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι οι εξής:

  • Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία (κακούργημα)
  • Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συναυτουργία (κακούργημα)
  • Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)
  • Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, κατά συναυτουργία (κακούργημα)
  • Πρόκληση έκρηξης με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους και ξένη περιουσία, κατά συναυτουργία (κακούργημα)
  • Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)
  • Διακεκριμένη φθορά με χρήση εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)
  • Διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία με πολεμικό τυφέκιο (κακούργημα)
  • Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και περιουσίες, κατά συναυτουργία (κακούργημα)
  • Παράνομη χρήση όπλου (πλημμέλημα)
  • Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)
  • Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κακούργημα)
  • Πλαστογραφία με χρήση, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα)
  • Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)
  • Απειλή (πλημμέλημα)

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή.

Όσον αφορά το άτομο που ήδη κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, η εισαγγελία έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έκδοσης εντάλματος σύλληψης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ανακριτή.

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