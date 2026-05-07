Greek Mafia: Δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη

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Ποινική δίωξη για συνολικά εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιώργος Μοσχούρης, η οποία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι οι εξής:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Πρόκληση έκρηξης με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους και ξένη περιουσία, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

Διακεκριμένη φθορά με χρήση εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

Διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία με πολεμικό τυφέκιο (κακούργημα)

Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και περιουσίες, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Παράνομη χρήση όπλου (πλημμέλημα)

Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κακούργημα)

Πλαστογραφία με χρήση, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα)

Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)

Απειλή (πλημμέλημα)

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή.

Όσον αφορά το άτομο που ήδη κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, η εισαγγελία έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έκδοσης εντάλματος σύλληψης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ανακριτή.