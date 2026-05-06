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Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο
Ειδήσεις
10:43 - 06 Μάι 2026

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο

Reporter.gr Newsroom
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Τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) στο κέντρο της Σαλαμίνα, όταν περιπολικό όχημα παρέσυρε ένα 12χρονο κορίτσι έξω από δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το υπηρεσιακό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας χτύπησε την ανήλικη, προκαλώντας της ελαφρά τραύματα.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 20:00, τη στιγμή που το παιδί διέσχιζε τη διάβαση πεζών μπροστά από το σχολείο, όταν παρασύρθηκε από το περιπολικό.

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Αρχικά, η 12χρονη μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και της έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές λάμες στο πόδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibef4o2uxs9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.

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