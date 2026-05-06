Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το υπηρεσιακό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας χτύπησε την ανήλικη, προκαλώντας της ελαφρά τραύματα.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 20:00, τη στιγμή που το παιδί διέσχιζε τη διάβαση πεζών μπροστά από το σχολείο, όταν παρασύρθηκε από το περιπολικό.

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Αρχικά, η 12χρονη μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και της έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές λάμες στο πόδι.

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Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.

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