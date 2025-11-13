ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δυστύχημα Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και έξι ακόμα εμπλεκόμενους για το μπάζωμα
Ειδήσεις
20:59 - 13 Νοε 2025

Δυστύχημα Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και έξι ακόμα εμπλεκόμενους για το μπάζωμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε απολογία ενώπιον της Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου καλούνται μέσα στον Νοέμβριο ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα έξι μη πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμφθηκε μετά από απόφαση της Βουλής για πλημμέλημα παράβασης καθήκοντος, με κατηγορία την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ενώ η ανάκριση, που διήρκησε σχεδόν τρεις μήνες, έχει ολοκληρώσει την εξέταση μαρτύρων και τη συγκέντρωση στοιχείων.

Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα των παραλείψεων και των ευθυνών.

Ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος, με υπόμνημα που κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής στα τέλη Μαρτίου 2025, είχε υποστηρίξει ότι δεν έχει προβεί σε καμία αξιόποινη πράξη και είχε ζητήσει η υπόθεση να φτάσει στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας τη διάθεσή του για πλήρη διαλεύκανση.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ η τελική απόφαση για το αν ο πρώην Υφυπουργός θα παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο θα ληφθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο
Ειδήσεις

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.
Πολιτική

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες
Πολιτική

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Ένας νεκρός από σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αθηνών - Σουνίου
Ειδήσεις

Ένας νεκρός από σύγκρουση τριών ΙΧ στην Αθηνών - Σουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτος: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ