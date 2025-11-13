Δυστύχημα Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και έξι ακόμα εμπλεκόμενους για το μπάζωμα

Σε απολογία ενώπιον της Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου καλούνται μέσα στον Νοέμβριο ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα έξι μη πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμφθηκε μετά από απόφαση της Βουλής για πλημμέλημα παράβασης καθήκοντος, με κατηγορία την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ενώ η ανάκριση, που διήρκησε σχεδόν τρεις μήνες, έχει ολοκληρώσει την εξέταση μαρτύρων και τη συγκέντρωση στοιχείων.

Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα των παραλείψεων και των ευθυνών.

Ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος, με υπόμνημα που κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής στα τέλη Μαρτίου 2025, είχε υποστηρίξει ότι δεν έχει προβεί σε καμία αξιόποινη πράξη και είχε ζητήσει η υπόθεση να φτάσει στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας τη διάθεσή του για πλήρη διαλεύκανση.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ η τελική απόφαση για το αν ο πρώην Υφυπουργός θα παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο θα ληφθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο.