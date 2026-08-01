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Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών
Ειδήσεις
11:50 - 01 Αυγ 2026

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Reporter.gr Newsroom
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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/8) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, όταν δύο φορτηγά ενεπλάκησαν σε σοβαρό τροχαίο υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με αποτέλεσμα ένας από τους δύο οδηγούς να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί ο οδηγός του ενός φορτηγού, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού, που κινούνταν κανονικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιχείρησε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση πραγματοποιώντας απότομο ελιγμό. Ωστόσο, το όχημά του ανετράπη, βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε στην άκρη του δρόμου. Από την ανατροπή ο οδηγός υπέστη θανάσιμα τραύματα και έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι αντιμετώπισαν και τη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά το δυστύχημα.

Λόγω του σοβαρού τροχαίου, η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από το ύψος της 115ης χιλιομετρικής θέσης, στην περιοχή του Κάστρου.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα εφαρμόζεται εκτροπή από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου, έως ότου ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις των αρμόδιων αρχών και αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

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