Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

Η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, καθώς η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ολοκλήρωσε σήμερα, Τρίτη, την απαγγελία του κατηγορητηρίου σε βάρος των 36 κατηγορουμένων.

Όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος του δικαστηρίου, στην επόμενη συνεδρίαση θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των κατηγορουμένων, ενώ θα ανακοινωθεί και ο κατάλογος των μαρτύρων που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Οι κατηγορούμενοι και τα αδικήματα

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, παραλείψεις που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης 717, την εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου, τη διαδικασία μετάταξης του σταθμάρχη, τη λειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και την απουσία κρίσιμων μέτρων ασφαλείας στο τμήμα Λάρισα – Νέοι Πόροι.

Συνολικά αποδίδονται πέντε διαφορετικά αδικήματα, ανάλογα με την περίπτωση κάθε κατηγορουμένου. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, από πράξεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας που μπορούσαν να προκαλέσουν κοινό κίνδυνο, απώλεια ανθρώπινων ζωών, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, διώκονται 33 άτομα.

Παράλληλα, 35 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις πλημμεληματικές κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή. Επιπλέον, τρεις κατηγορούμενοι διώκονται για παράβαση καθήκοντος.

Οι πρώτες κατηγορίες

Η εισαγγελέας ξεκίνησε την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, στον οποίο αποδίδεται ότι δεν προχώρησε στην αυτόματη χάραξη της διαδρομής, δεν πραγματοποίησε σωστά τη χειροκίνητη ρύθμιση της κυκλοφορίας και δεν έλεγξε τον τοπικό πίνακα χειρισμού, ώστε να διαπιστώσει ότι η επιβατική αμαξοστοιχία κινούνταν στη γραμμή καθόδου αντί της γραμμής ανόδου το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας, καθώς κατηγορούνται ότι αποχώρησαν πριν από τη λήξη της υπηρεσίας τους, αφήνοντας μόνο του τον συνάδελφό τους να διαχειριστεί την κυκλοφορία.

Κατηγορούμενος είναι ακόμη ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τοποθέτησε τον συγκεκριμένο σταθμάρχη στη βραδινή βάρδια, παρά το γεγονός ότι γνώριζε την περιορισμένη εμπειρία του για μια τόσο κρίσιμη θέση.

Επιπλέον, διώκονται δύο μέλη της επιτροπής μετατάξεων του ΟΣΕ και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, οι οποίοι ενέκριναν το 2022 τη μετάταξη του σταθμάρχη στο πλαίσιο της κινητικότητας, παρότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπερέβαινε το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο και δεν διέθετε εξειδίκευση στον τομέα των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας.

Οι ευθύνες που αποδίδονται σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Σε δέκα στελέχη του ΟΣΕ, μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές και διευθυντές Σιδηροδρομικών Συστημάτων, αποδίδονται παραλείψεις που σχετίζονται με τη μη αποκατάσταση των βλαβών στη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση στο τμήμα μεταξύ Λάρισας και Νέων Πόρων, τη μη επιβολή περιορισμού ταχύτητας μέσω εγκυκλίου βραδυπορίας, αλλά και τη μη στελέχωση της νυχτερινής βάρδιας του σταθμού Λάρισας με δύο σταθμάρχες.

Παράλληλα, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ –ανάμεσά τους πρώην πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές έργων, προϊστάμενοι και επιβλέποντες μηχανικοί– κατηγορούνται για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, η οποία αφορούσε την αναβάθμιση των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και την αντικατάσταση αλλαγών τροχιάς στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το έργο καθυστέρησε σημαντικά, έπειτα από επτά παρατάσεις και μία συμπληρωματική σύμβαση.

Οι φορείς εποπτείας και η Hellenic Train

Στο εδώλιο παραπέμπεται επίσης η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθώς και δύο στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ένας πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και η τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Μεταξύ των παραλείψεων που τους αποδίδονται περιλαμβάνεται η μη έκδοση συστάσεων προς τον ΟΣΕ για τη συντήρηση του επίμαχου τμήματος του δικτύου, αλλά και η μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Από την πλευρά της Hellenic Train, κατηγορούμενοι μόνο για πλημμελήματα είναι ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, σε σχέση με το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.

Ένταση στη δικαστική αίθουσα

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονο κλίμα, καθώς συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στο ακροατήριο αντέδρασαν έντονα στο γεγονός ότι τα στελέχη της Hellenic Train διώκονται μόνο για πλημμελήματα, ενώ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους επειδή το κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνει κατηγορίες που να αφορούν τη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση και η οποία, σύμφωνα με τις οικογένειες, συνέβαλε στον θάνατο ορισμένων από τα 57 θύματα.

«Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά», φώναξε μέσα στη δικαστική αίθουσα η Κανέλλα Ανδρεάδου, η οποία έχασε την κόρη της στην τραγωδία των Τεμπών.