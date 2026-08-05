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Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές
Ανεμοδείκτης
13:11 - 05 Αυγ 2026

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Τα μέτρα της ΔΕΘ θα αποδώσουν εντός 2027, τα νέα κόμματα θα ξεφουσκώσουν και ο Μητσοτάκης θα τηρήσει τη θεσμική του δέσμευση να μην πηγαίνει σε πρόωρες εκλογές. Αυτοί οι τρεις είναι οι βασικοί λόγοι, σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, για τους οποίους ο πρωθυπουργός φαίνεται να έχει λάβει οριστικά την απόφασή του, οι εκλογές να γίνουν την Άνοιξη του 2027.

Υπάρχουν βέβαια και τα δικαστικά βαρίδια που η κυβέρνηση θέλει να έχει ξεφορτωθεί όταν ανοίξουν οι κάλπες.

Δίκη για το μπάζωμα: Το Δικαστικό Συμβούλιο καλείται μέσα στο φθινόπωρο να αξιολογήσει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Χ. Τριαντόπουλο, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κ. Αγοραστού, και άλλων τριών προσώπων για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη.

Δίκες ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ που κατηγορούνται για εμπλοκή στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και στο τέλος του έτους αναμένεται η δίκη για τις υποκλοπές. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει στο Εφετείο η δίκη του Ταλ Ντίλιαν και τριών ακόμη ατόμων που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις παράνομες παρακολουθήσεις με το Predator.

Είναι λογικό για οποιαδήποτε κυβέρνηση να θέλει να έχει αφήσει πίσω της τις παραπάνω εκκρεμότητες πριν πάει στις κάλπες. Πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη που έχει αρκετά δικαστικά μέτωπα ανοιχτά και απέναντί της μία αντιπολίτευση που δηλώνει ότι αν έρθει στην εξουσία, θα τα ερευνήσει όλα...

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2026 - 13:29
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