ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Μία «οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία την υπόθεση του μπαζώματος των Τεμπών. Η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι τα νέα στοιχεία της Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό της «συγκάλυψης» και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να λογοδοτήσει. Η ανακοίνωση της παράταξης, αναφέρει:

Η εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρούλια, για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, στη Δικαιοσύνη για το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών, καταρρίπτει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα.

Το περιεχόμενο της κατάθεσης του κ. Τριαντόπουλου είναι αποκαλυπτικό. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, στις 2/3/2023 ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Ιωάννης Μπρατάκος, τον κάλεσε τηλεφωνικά και με εντολή του πρωθυπουργού, του ανέθεσε τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο της τραγωδίας.

Ποιος μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι ο κ. Τριαντόπουλος ενεργούσε αυτοβούλως; Η ίδια η δικογραφία αποτυπώνει ότι βρισκόταν εκεί κατ' εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι το μπάζωμα δεν ήταν μια «αστοχία», αλλά μια κεντρικά οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Σήμερα, τα στοιχεία της Δικαιοσύνης επιβεβαιώνουν ότι οι ευθύνες οδηγούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του. Οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.