ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Κατ&#039; εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών
Πολιτική
18:42 - 24 Ιουλ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία «οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία την υπόθεση του μπαζώματος των Τεμπών. Η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι τα νέα στοιχεία της Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό της «συγκάλυψης» και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να λογοδοτήσει. Η ανακοίνωση της παράταξης, αναφέρει:  

Η εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρούλια, για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, στη Δικαιοσύνη για το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών, καταρρίπτει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα.

Το περιεχόμενο της κατάθεσης του κ. Τριαντόπουλου είναι αποκαλυπτικό. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, στις 2/3/2023 ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Ιωάννης Μπρατάκος, τον κάλεσε τηλεφωνικά και με εντολή του πρωθυπουργού, του ανέθεσε τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο της τραγωδίας.

Ποιος μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι ο κ. Τριαντόπουλος ενεργούσε αυτοβούλως; Η ίδια η δικογραφία αποτυπώνει ότι βρισκόταν εκεί κατ' εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι το μπάζωμα δεν ήταν μια «αστοχία», αλλά μια κεντρικά οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Σήμερα, τα στοιχεία της Δικαιοσύνης επιβεβαιώνουν ότι οι ευθύνες οδηγούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από τους υφυπουργούς του. Οφείλει να λογοδοτήσει και να ακολουθήσει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία
Πολιτική

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές
Πολιτική

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη
Ανεμοδείκτης

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός
Πολιτική

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 17:11

ΕΛΤΑ: Οι επτά στρατηγικοί άξονες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2030

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 16:58

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 16:52

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:50

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:35

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:27

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

Πολιτική
24/07/2026 - 16:20

Κουτσούμπας: Τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Αναλύσεις
24/07/2026 - 16:15

Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:12

Φωτιά στα Οινόφυτα - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις στης Πυροσβεστικής

Εργασιακά
24/07/2026 - 15:59

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

Υγεία
24/07/2026 - 15:58

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:52

TikTok: Κατηγορείται για παραβίαση κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την προστασία ανηλίκων

Πολιτική
24/07/2026 - 15:40

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 15:30

Θεοδωρικάκος: Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη και τη συμμετοχή όλων

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 15:23

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη

Ειδήσεις
24/07/2026 - 15:21

OHE: Έκκληση για επαναπατρισμό 6000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ