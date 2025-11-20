ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού θα ενταθούν οι καταιγίδες
Ειδήσεις
13:16 - 20 Νοε 2025

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού θα ενταθούν οι καταιγίδες

Reporter.gr Newsroom
Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στον απόηχο των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία τις προηγούμενες ώρες, κυρίως σε περιοχές της Ηπείρου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη),
  • την Αιτωλοακαρνανία,
  • την Ήπειρο

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25), σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το διπλό πρόσωπο του καιρού

Όπως αναφέρει σε άρθρο του το ΜΕΤΕΟ, ο καιρός παρουσιάζει δύο πρόσωπα το τελευταίο τριήμερο (Τρίτη – Πέμπτη).

Σημαντικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας ενώ στα νότια και ανατολικά τα φαινόμενα ήταν πολύ περιορισμένα και μικρής έντασης.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, ο αθροιστικός υετός από την αρχή της Τρίτης έως τις 10:30 της Πέμπτης ξεπέρασε κατά τόπους τα 200 χιλιοστά σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, ενώ σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου δεν καταγράφηκε βροχόπτωση.

Το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Κόνιτσας και ήταν ίσο με 246.8 χιλιοστά.

