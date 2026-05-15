Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές και αφρικανική σκόνη
09:36 - 15 Μάι 2026

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με λασποβροχές και αφρικανική σκόνη

Reporter.gr Newsroom
Από το Σάββατο (16/5) αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες, τις λασποβροχές και τις αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ενώ η ατμοσφαιρική αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, η αλλαγή του καιρού οφείλεται στην επίδραση ενός βαρομετρικού χαμηλού που κινείται από τη βόρεια Ιταλία, σε συνδυασμό με ένα δεύτερο σύστημα χαμηλών πιέσεων στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα πιο βόρεια τμήματα αυτών των περιοχών. Την ίδια ώρα, στα νότια τμήματα της χώρας αναμένονται λασποβροχές εξαιτίας της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσει περισσότερο τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, όπου οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Στην Κρήτη, και ειδικά στα νότια του νησιού, το φαινόμενο εκτιμάται ότι θα είναι έντονο, ενώ η θερμοκρασία την Κυριακή ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται το Σάββατο τοπικές και ασθενείς λασποβροχές, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς όμως ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς θα φτάσει έως και τους 28 βαθμούς.

Για σήμερα (15/5), τα καιρικά φαινόμενα αναμένονται αισθητά πιο ήπια σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν σημειώθηκαν έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Μυτιλήνη. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας προβλέπονται κυρίως στα ορεινά της Πίνδου, στη Μακεδονία και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στη νότια Πελοπόννησο ενδέχεται τοπικά να αγγίξει και τους 28 βαθμούς. Στα δυτικά τμήματα της χώρας, οι μέγιστες τιμές δε θα ξεπεράσουν τους 23 βαθμούς.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και αισθητή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα βόρεια. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείονται σύντομες τοπικές βροχές στα ορεινά της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας.

Καλές καιρικές συνθήκες προβλέπονται και τη Δευτέρα, με περιορισμένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά.

Ωστόσο, από την Τρίτη και έπειτα η αστάθεια φαίνεται να επιστρέφει, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, αυτό το μοτίβο καιρού ενδέχεται να διατηρηθεί έως και το τέλος Μαΐου.

Παρά την αστάθεια, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

