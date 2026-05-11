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Καιρός: Καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες τη δεύτερη βδομάδα του Μαΐου
Ειδήσεις
17:48 - 11 Μάι 2026

Καιρός: Καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες τη δεύτερη βδομάδα του Μαΐου

Reporter.gr Newsroom
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Η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου έφερε θερμοκρασίες που θυμίζουν έντονα καλοκαίρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει σε αρκετές περιοχές της χώρας ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, την Κυριακή 11 Μαΐου, καταγράφηκαν στη Νεάπολη Λασιθίου, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 34,4 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν οι Βουκολιές Χανίων με 34 βαθμούς, το Ηράκλειο - ΕΛΜΕΠΑ με 33,8 βαθμούς, καθώς και ο Αλικιανός και η Κίσσαμος Χανίων, όπου σημειώθηκαν 33,6 και 33,4 βαθμοί αντίστοιχα.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στην υπόλοιπη χώρα. Στη Λιβαδειά ο υδράργυρος έφτασε τους 30,4 βαθμούς, ενώ στην Καρδίτσα και την Ίο σημειώθηκαν 30,2 βαθμοί Κελσίου. Στους 29,9 βαθμούς διαμορφώθηκε η θερμοκρασία τόσο στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας όσο και στη Χαλκίδα.

Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη άγγιξε τους 24,9 βαθμούς.

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