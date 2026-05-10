Καιρός: «Καυτό τριήμερο» με τον υδράργυρο στα ύψη & αφρικανική σκόνη

Ζεστό καιρικό σκηνικό με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά και παρουσία αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επικρατήσει στη χώρα από την Κυριακή έως και την Τρίτη, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το ERTNEWS, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν υψηλές για την εποχή τιμές, ενώ από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση και επιστροφή σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Αφρικανική σκόνη σε διαδοχικά κύματα

Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα, κυρίως με ήπια έως μέτρια ένταση. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η μεταφορά σκόνης ευνοείται από νότιες ροές στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, παρά τους βοριάδες που επικρατούν χαμηλότερα στο Αιγαίο.

Ένα νέο κύμα σκόνης θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά έως τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται δεύτερο, επίσης ασθενούς έντασης. Από την Τετάρτη και μετά, το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στη νότια Ελλάδα.

Τοπικές βροχές και αστάθεια

Για την Κυριακή προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους, με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Σποραδικές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και στο Ιόνιο, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, ενισχύοντας τη μεταφορά σκόνης, ενώ θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τιμές που θα φτάσουν σήμερα τους 28–29 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τοπικά έως και τους 30.

Ήδη το Σάββατο καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στην Κρήτη, με το Ηράκλειο να φτάνει τους 31,7 βαθμούς.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ωστόσο έως την Τρίτη αναμένεται σημαντική άνοδος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 31–32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις από το μεσημέρι, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί επίσης κοντά στους 27 βαθμούς με ασθενείς νοτιάδες.

Η Δευτέρα και η Τρίτη οι θερμότερες ημέρες

Τη Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βόρεια σύνορα της χώρας, όπου δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θερμοκρασία σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Πελοπόννησο, με τιμές έως 32 βαθμούς. Στη βόρεια Κρήτη, λόγω των ισχυρότερων ανέμων, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 34 βαθμούς.

Η Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα του κύματος, με 34άρια σε περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ και στην Αττική οι θερμοκρασίες θα προσεγγίσουν τους 32 βαθμούς.

Αλλαγή σκηνικού από την Τετάρτη

Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με ενίσχυση των δυτικών και βορειοδυτικών ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι μέγιστες τιμές θα επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, μεταξύ 25 και 28 βαθμών, ενώ η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στη βόρεια χώρα.

Την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος, με θερμοκρασίες κοντά στα κλιματικά δεδομένα της εποχής και πιθανότητα νέων τοπικών φαινομένων ακόμη και στην Αττική.