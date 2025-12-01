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Συγκέντρωση εκπαιδευτικών και φορέων στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή (5/12)
Ειδήσεις
14:58 - 01 Δεκ 2025

Συγκέντρωση εκπαιδευτικών και φορέων στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή (5/12)

Reporter.gr Newsroom
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Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, μαζί με Ο.Λ.Μ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., καλεί σε πανεκπαιδευτική συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 13.00.  

Η ΔΟΕ ζητά την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα διεκδικεί και την οικονομική αναβάθμιση αυτών, καθώς επίσης ζητά και πλήρεις και ασφαλείς υποδομές στα σχολεία.

Στη σχετική ανακοίνωση η ΔΟΕ επισημαίνει: «Βγαίνουμε στον δρόμο και καλούμε σε συμπόρευση και κοινό αγώνα τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, Ο.Λ.Μ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., τους φορείς των γονέων, όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους.

Όλοι εμείς ξέρουμε καλά πως η μόρφωση των παιδιών μας είναι υπόθεση όλων, δεν παζαρεύουμε και δεν θα κάνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε και θα τα καταφέρουμε!

Όλες και όλοι στην κινητοποίηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στην Παρασκευή 5/12 στις 13:00 για την διευκόλυνση των συναδέλφων κηρύσσουμε δίωρη στάση εργασίας από τις 12:25 μέχρι τις 14:00 για το πρωινό και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το Ολοήμερο».

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