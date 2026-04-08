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Υπουργείο Παιδείας: Αναρτήθηκαν τα διαγωνίσματα προσομοίωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις
Ειδήσεις
19:24 - 08 Απρ 2026

Υπουργείο Παιδείας: Αναρτήθηκαν τα διαγωνίσματα προσομοίωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Tο Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα (8/4) τη σταδιακή ανάρτηση των διαγωνισμάτων προσομοίωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας lms.digitalschool.gov.gr θα είναι διαθέσιμα διαγωνίσματα που καλύπτουν τα 45 μαθήματα Πανελλαδικής Εξέτασης που προσφέρει το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, για μαθητές Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.

Το υπουργείο επισήμανε ότι η αξιοποίηση των διαγωνισμάτων προσομοίωσης μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου καταργεί την ανάγκη αναζήτησης υλικού από πολλαπλές πηγές, παρέχοντας άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Παράλληλα, επιτρέπει στους μαθητές να προετοιμάζονται οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η δράση αυτή στοχεύει στην εντατικοποίηση της προετοιμασίας των υποψηφίων, στην εξοικείωση με τις συνθήκες των πραγματικών εξετάσεων και στη βελτιστοποίηση της επίδοσής τους. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επαναλαμβάνουν τα διαγωνίσματα, ενισχύοντας τη συστηματική μελέτη τους.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, θα συνεχιστούν τα δια ζώσης μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών, τα οποία θα διεξάγονται έως και μία ημέρα πριν από κάθε εξέταση.

Όπως τονίζεται, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής και επικαιροποιημένη υποστήριξη των μαθητών μέχρι την τελική φάση των εξετάσεων. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει να εξελίσσεται ως σύγχρονη ψηφιακή δημόσια υπηρεσία, υποστηρίζοντας ενεργά τους μαθητές και τις οικογένειές τους, προάγοντας την ισότητα ευκαιριών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

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