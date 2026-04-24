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Σκέρτσος: Τις επόμενες εβδομάδες η πρόταση για το νέο ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας
Πολιτική
21:59 - 24 Απρ 2026

Σκέρτσος: Τις επόμενες εβδομάδες η πρόταση για το νέο ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόθεση της κυβέρνησης να συνενώσει στο Υπουργείο Παιδείας θέματα έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας ένα νέο ενιαίο υπουργείο τέθηκε στο τραπέζι του διαλόγου στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς  22- 25 Απριλίου.

Ο κ. Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, επεσήμανε πως σε 2 με 3 εβδομάδες θα είναι έτοιμο και θα παρουσιαστεί το πόρισμα της επιτροπής, που έχει αναλάβει το σχεδιασμό αυτής της μεταρρύθμισης, η οποία φιλοδοξεί να βάλει τάξη στο “κατακερματισμένο τοπίο”, που όπως είπε, επικρατεί στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και τεχνολογία, με πολλούς φορείς και γενικές γραμματείες, χωρίς κεφαλή για χάραξη πολιτικών.

Χαρακτήρισε το υπό ίδρυση υπουργείο ως κομβικό σημείο και βάση για το αναπτυξιακό και επενδυτικό άλμα της Ελλάδας, που θα την κατατάξει στις οικονομίες κατηγορίας Α. Θα καλύψουμε χαμένο χρόνο και χώρο, τόνισε ο κ. Σκέρτσος, αναφέροντας πως η συνένωση αυτή έχει γίνει ήδη στις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία με μεγάλη επιτυχία.

Η Ελλάδα είναι μία οικονομία μέτριας καινοτομίας στην ΕΕ και φυσικά θέλουμε την κορυφή. Το ποτήρι όμως είναι μισογεμάτο. Πρέπει βέβαια να συνεισφέρει πόρους και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος υπολείπεται, υπογράμμισε και πρόσθεσε πως το νέο Υπουργείο θα είναι ένα στρατηγείο, που θα έχει σημαντικούς πόρους και θα προάγει την ποιότητα ζωής.

Τα υψηλότερα εισοδήματα είναι σε οικονομίες γνώσης και συνδέονται με την αγορά εργασίας. Οι λεγόμενοι εργάτες γνώσεις παίρνουν καλούς μισθούς και αυτό θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν είναι μεταρρύθμιση

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του “Δίκτυο” για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπος ΕΕ, τόνισε πως είναι ανοιχτή σε κάθε πρόταση, όμως κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στον τομέα της Παιδείας. Όπως εξήγησε “ Έχουμε καλά ερευνητικά κέντρα με προβλήματα, που τα πηγαίνουμε και τα φέρνουμε από Υπουργείο σε Υπουργείο. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση.

Η έρευνα, επειδή είναι κεντρικό σημείο ανάπτυξης, πρέπει να έχει ενιαίο κέντρο, σύνδεση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με οργανωμένο τρόπο, προτεραιότητες, σταθερή μόχλευση και από τον ιδιωτικό τομέα και να υπαχθεί στην ευθύνη του πρωθυπουργού”.

Εξέφρασε την εκτίμηση, ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη για αυτό το βήμα, ενώ υποστήριξε πως αν δεν υπάρξει σοβαρή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και των Σχολείων δεν θα λυθεί ποτέ και το θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τις οποίες χαρακτήρισε αντικειμενικές, αλλά μη αξιοκρατικές.

Ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εμφανίστηκε θετικός στην πρόταση, καθώς όπως είπε, «η έρευνα και η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αλληλένδετα». Εξέφρασε όμως τον προβληματισμό του για το πρόσωπο, που θα κληθεί να αναλάβει την πολιτική ηγεσία, καθώς, όπως σημείωσε, είναι τελείως διαφορετικά τα θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.

“Τα σχολεία δεν είναι αυτοδιοίκητα, τα Πανεπιστήμια όμως διαχειρίζονται κονδύλια. Όποιος αναλάβει υπουργός, θα πρέπει να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά”, κατέληξε.

Ο Γιάννης Ασσαέλ, Ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης της Google DeepMind, μίλησε για μία “νέα σελίδα στην ελληνική ανταγωνιστικότητα” και τόνισε, ότι πρέπει “να ενθαρρύνουμε την κοινή μας κατεύθυνση προς την πρόοδο”. Εκτίμησε, ότι θα υπάρξει μείωση της γραφειοκρατίας με τη χρήση ΑΙ, ενώ χαρακτήρισε την υπολογιστική ισχύ ως καθοριστικό παράγοντα, που μακροπρόθεσμα έχει πολλές ευκαιρίες. «Οι διαδικασίες, που θα θεσπιστούν, πρέπει να μας καταστήσουν έτοιμους για τις ραγδαίες εξελίξεις», σημείωσε.

Ο Γιώργος Νούνεσης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, που συμμετέχει στην επιτροπή σχεδιασμού του νέου υπουργείου και συντόνισε τη συζήτηση, τόνισε, ότι η πρόκληση της εποχής είναι η παραγωγή ρηξικέλευθης τεχνολογίας και πως η Ελλάδα θα πρέπει να παράξει πλούτο από την ερευνητική της δραστηριότητα.

΄Όπως είπε μάλιστα, η δημιουργία του νέου υπουργείου, ήταν ιδέα του ίδιου του πρωθυπουργού.

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