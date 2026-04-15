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Βουλευτές της ΝΔ ζητούν απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας για τον Λαζαρίδη
Πολιτική
10:18 - 15 Απρ 2026

Βουλευτές της ΝΔ ζητούν απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας για τον Λαζαρίδη

Reporter.gr Newsroom
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Τεταμένο είναι το κλίμα στις τάξεις της ΝΔ, καθώς πολλοί βουλευτές της είναι προβληματισμένοι από τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Μέγαρο Μαξίμου τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την πιο πρόσφατη υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Σε σχέση με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν εντός της ΝΔ «φωνές» που λένε πως το Μέγαρο Μαξίμου δεν τους στήριξε καθόλου και πως τους έβαλε όλους στο ίδιο τσουβάλι.

Επισημαίνουν πως άλλο το ρουσφέτι και άλλο το χρέος του βουλευτή να παρέμβει αν μία διαδικασία πληρωμής αγροτών δεν ακολουθεί τη σωστή διαδικασία. Και πιστεύουν πως ο Πρωθυπουργός με τη στάση του, τους έβγαλε στη σέντρα με μεγάλη ευκολία. Θεωρούν για παράδειγμα πως η στάση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος υπερασπίστηκε (έστω και με ακραίο τρόπο) τις βουλευτικές παρεμβάσεις, αποτελεί μία πιο ειλικρινή στάση.

Όσο για το ζήτημα με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, επίσης προκαλεί διχασμό εντός της ΝΔ. Ο κ. Λαζαρίδης παρουσίασε μεν το πτυχίο του, αλλά δεν έπεισε για το γεγονός ότι διορίστηκε στη ΓΓ Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας, χωρίς να έχει πτυχίο δημόσιου πανεπιστημίου, όπως όριζε τότε η σχετική νομοθεσία.

Για το λόγο αυτό ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να εξετάσει το θέμα και να αποφανθεί σχετικά με το αν ο διορισμός του το 2007 είχε γίνει παράτυπα ή όχι.

Ο Στέλιος Πέτσας είναι ένας από τους βουλευτές που έχει εκφράσει τους προβληματισμούς του, αλλά δεν είναι ο μόνος. O Ανδρέας Κατσανιώτης δήλωσε επίσης πως περιμένει από το υπουργείο Παιδείας να δώσει εξηγήσεις για το θέμα Λαζαρίδη.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν είναι ευχάριστη εικόνα για την κυβέρνηση το θέμα που ανέκυψε και σημείωσε ότι ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του , το δημόσιο λόγο του, και από τη δημόσια συμπεριφορά του.

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Σημειώστε επίσης πως οι βουλευτές ζητούν σύγκληση της ΚΟ της ΝΔ για να συζητήσουν ανοιχτά όλα τα ζητήματα.

Η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ επρόκειτο κανονικά να πραγματοποιηθεί το Μάρτιο με αντικείμενο την κατάθεση προτάσεων από τους γαλάζιους βουλευτές για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά είχε αναβληθεί αρχικά λόγω του πολέμου στο Ιράν και εν συνεχεία λόγω των εξελίξεων με ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα περιθώρια, όμως, πλέον έχουν στενέψει και μέσα στον Απρίλιο η συνεδρίαση θα γίνει σίγουρα. Ακούγεται μάλιστα ότι πολλοί βουλευτές περιμένουν πως και πως τη συνεδρίαση για να ξεσπάσουν. Και ιδιαίτερα οι γνωστοί «11» που κατά καιρούς έχουν εκφράσει διαφωνίες με την κυβερνητική γραμμή βρίσκονται στις επάλξεις.

#Poll -Εσείς συμφωνείτε με την απόφαση Μητσοτάκη να κρατήσει στην κυβέρνηση τον Μακάριο Λαζαρίδη;

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 11:28
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