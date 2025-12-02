Δερμάτης (ΣΕΟΦΑΕ): Για ποιους λόγους η πρόταση Κυρανάκη για Κηφισό είναι ανέφικτη

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας, κος Μηνάς Δερμάτης, μίλησε σήμερα (2/12), με αφορμή την πρόταση του υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη περί τρίωρης πρωινής απαγόρευσης κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στον Κηφισό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δερμάτης εξήγησε για ποιούς λόγους η πρόταση που κατέθεσε ο υπουργός Μεταφορών είναι πρακτικά ανέφικτη.

«Ας ξεκινήσω από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία έρχονται στις 6:30 με 7:00 από όλα τα νησιά. Το 80% αυτών των πλοίων έχουν μέσα επικαθήμενα, νταλίκες. Το 40% αυτών πηγαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το 20% πηγαίνει στην Λαχαναγορά. Τι θα κάνουμε θα σταματήσουμε για τρεις ώρες εδώ τα αυτοκίνητα και θα μποτιλιάρουμε το λιμάνι του Πειραιά;», διερωτήθηκε ο κ. Δερμάτης και πρόσθεσε:

«Τα αυτοκίνητα που πάνε στην Λαχαναγορά θα πρέπει να πάνε ή από την Πειραιώς ή από την παλαιά Ποσειδώνος ή να πάμε από τη Θησέως να βγούμε στην Χαμοστέρνας. Εκεί δε θα δημιουργήσουμε τεράστιο πρόβλημα; Επίσης μεταφέρω κηπευτικά από την Κρήτη, για παράδειγμα τα μαρούλια θα μαραθούν επί τρεις ώρες μέσα σε ένα μουσαμά».

Παράλληλα, ο κ. Δερμάτης τόνισε ότι είναι ανάγκη ο υπουργός Μεταφορών να συζητήσει με τον κλάδο συνολικά, ακούγοντας με προσοχή τα προβλήματά τους, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά κινητοποιήσεις από τη μεριά τους, εφόσον κάτι τέτοιο δε συμβεί.

«Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κυνηγώ απεργίες, αλλά όταν ως μισθωτός θα με αναγκάζεις να ξενυχτώ, να τρέχω, να παρανομώ, γιατί θα αναγκαστώ να παίζω πάλι τη γάτα με το ποντίκι με την Τροχαία. Να βάζω παράνομα συστήματα για να «κλέβω» ώρες στο φορτηγό μου για να βγάλω τις ώρες που μου κόβεις. Πρέπει ο κ. Κυρανάκης και οι κύριοι συγκοινωνιολόγοι να συζητήσουν με ανθρώπους που βιώνουν τις καταστάσεις χωρίς τα μικροσυμφέροντα. Ο κλάδος των φορτηγών έχει πολλά προβλήματα», σημείωσε ο κ. Δερμάτης και κατέληξε με αφορμή την πιθανότητα κινητοποιήσεων από τη μεριά του κλάδου:

«Έχει ένα μέτωπο με τους αγρότες, έχει ένα μέτωπο με τα ταξί, άρα πρέπει να κάτσει να συζητήσει σοβαρά, να δει τις προτάσεις, να δει τις λύσεις γιατί δεν μπορεί να με κλείνεις από παντού».