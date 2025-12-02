Σεμερτζίδου: Αναρωτιέται αν πρέπει να προχωρήσει σε… απεργία πείνας

Σε μία αμφιλεγόμενη δήλωση προχώρησε η Πόπη Σεμερτζίδου, γνωστή ως «Η αγρότισσα με τη Ferrari», η οποία φέρεται να απείλησε με απεργία πείνας μπροστά στη Βουλή στα πρότυπα του Πάνου Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι η περιουσία του πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας έχει δεσμευτεί, μετά από εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με φόντο τις επιδοτήσεις που φέρεται να λάμβανε παράνομα με τον σύντροφό της μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα που αναδημοσείευσε το Mega όταν της απηύθυναν το λόγο λέγοντας: «Εμένα αν είχαν παγώσει οι λογαριασμοί μου δεν θα μπορούσα να ζήσω» η κυρία Σεμερτζίδου απάντησε: Αυτό ακριβώς. Μπράβο πολύ σώστά.

Λέτε να μην φρόντισα να μάθω (γιατί δεσμεύτηκαν). Δεν μας λένε κάτι παραπάνω. Εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;», δήλωσε αφήνωντας αιχμές για την απεργία του Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή και το Άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denkcqao1icx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}