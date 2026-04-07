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Νέοι κανόνες για το «φαρμακείο» αυτοκινήτου – Τι πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει
Ειδήσεις
11:10 - 07 Απρ 2026

Νέοι κανόνες για το «φαρμακείο» αυτοκινήτου – Τι πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 18 Ιουνίου τίθενται σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις που αφορούν το κουτί πρώτων βοηθειών το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το κουτί πρώτων βοηθειών οφείλει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα υλικά και μεταξύ αυτών: ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης με καθορισμένες διαστάσεις, λευκοπλάστης, τραυμοπλάστ, επιδέσμους, επιθέματα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων και τραυμάτων, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια για τον καθαρισμό του δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου, καθώς και έντυπες οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω υποχρεώσεις, προβλέπονται κυρώσεις βάσει της παραγράφου 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), με πρόστιμο που ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Ειδικότερα, με την απόφαση Δ30/45652/2026 επανακαθορίζονται τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού που πρέπει να διαθέτει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές που αυτό πρέπει να πληροί.

Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση τα δίκυκλα, υποχρεούνται να διαθέτουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών με κατάλληλο υγειονομικό εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης επείγουσας ανάγκης.

Παράλληλα, ορίζεται ότι το κιβώτιο πρέπει να τοποθετείται μέσα στο όχημα σε σημείο εύκολα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση όταν χρειαστεί. Δεν επιτρέπεται να είναι κλειδωμένο ή να περιέχει άλλα αντικείμενα πέρα από τα απαραίτητα επιδεσμικά και φαρμακευτικά υλικά.

Επιπλέον, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών, το περιεχόμενο του κουτιού πρέπει να ανανεώνεται τακτικά, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες λόγω των συνθηκών διατήρησης, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της διετίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός της ημερομηνίας λήξης τους, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Αναλυτικά τι πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών

  • Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)
  • Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)
  • Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)
  • Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)
  • Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)
  • Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)
  • Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)
  • Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)
  • Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)
  • Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)
  • Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)
  • Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)
  • Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)
  • Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος
  • Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)
  • Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών
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