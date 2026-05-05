Καλά λέει ο Χρυσοχοΐδης, ας απαγορευτούν τα πατίνια

Η οδική ασφάλεια είναι ένα από τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση επαίρεται για τις επιδόσεις της – και ορθώς.

Οσο και αν τα καθολικά αλκοτέστ δημιουργούν συχνά ένα κατά μία άποψη αχρείαστο μεταμεσονύκτιο κυκλοφοριακό έμφραγμα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα των ελέγχων και πάντως οι πρώτες στατιστικές μιλούν από μόνες τους, αφού η μείωση των ατυχημάτων και ειδικότερα των θανατηφόρων, είναι εντυπωσιακή.

Την εικόνα όμως χαλάνε τα πατίνια. Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία τους σε δρόμους και λεωφόρους όπου δεν θα έπρεπε να κινούνται και η χρήση τους από ανηλίκους είναι μία ανοιχτή πληγή και ο τραγικός απολογισμός με τον θάνατο και τους τραυματισμούς νέων ανθρώπων, είναι μία σαφής προειδοποίηση. Ποιο ακριβώς είναι το πλαίσιο της χορήγησης αδειών λειτουργίας των εταιρειών που διαχειρίζονται τα πατίνια, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει προφανώς να δει ο αρμόδιος υπουργός αναπληρωτής Μεταφορών. Αν και το ορθότερο θα είναι να απαγορευτεί η χρήση τους, όπως λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και να τελειώνουμε…