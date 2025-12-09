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ΕΛΑΣ: Ψευδή τα δημοσιεύματα για πλαστικές σφαίρες στα επεισόδια με τους αγρότες στην Κρήτη
Ειδήσεις
20:43 - 09 Δεκ 2025

ΕΛΑΣ: Ψευδή τα δημοσιεύματα για πλαστικές σφαίρες στα επεισόδια με τους αγρότες στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία χαρακτηρίζει ως ψευδή τα δημοσιεύματα που κάνουν για λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη.

Όπως επισημαίνεται, οι μονάδες που επιχειρούν στο νησί δεν διαθέτουν τέτοιο οπλισμό, ενώ υπογραμμίζεται ότι η «διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.

Οι μονάδες, που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, δεν διαθέτουν, ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών, όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.

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