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Αγρότες στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Σοβαρά επεισόδια και στα Χανιά (videos)
Ειδήσεις
14:36 - 08 Δεκ 2025

Αγρότες στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Σοβαρά επεισόδια και στα Χανιά (videos)

Reporter.gr Newsroom
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Έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) καθώς οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και μπήκαν στην πίστα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από την πύλη. Ταυτόχρονα στα Χανιά, οι αγρότες απέκλεισαν τον δρόμο στην είσοδο του αερολιμένα.

Σύμφωνα με το patris, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ομάδα αγροτών κατάφερε και μπήκε στην πίστα του αεροδρομίου με τον αερολιμένα να εκδίδει Notam που αναφέρει το κλείσιμο του αεροδρομίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οδηγία, το αεροδρόμιο είχε κλείσει και δεν δεχόταν πτήσεις για ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desu7v3a0p1t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι αγρότες έκαναν συνέλευση και ενημέρωσαν τους πολίτες στο αεροδρόμιο πως θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 23:00 και σχεδιάζουν να το κλείσουν εκ νέου το πρωί της Τρίτης.

Νωρίτερα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στον κόμβο του ΒΟΑΚ για το αεροδρόμιο με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται εκεί και να τους μπλοκάρουν την είσοδο.

Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν τα επεισόδια ανάμεσά τους με τους αγρότες να κατεβαίνουν από τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους για να πάνε στο αεροδρόμιο και την αστυνομία να απαντά με χρήση χημικών.

Ορισμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι ακροβολίστηκαν στα γύρω χωράφια και απάντησαν με πέτρες στους αστυνομικούς.

Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά βρέθηκαν στο Παγκρήτιο στάδιο για την προσυγκέντρωση όπου και λήφθηκε η απόφαση για αποκλεισμό του αεροδρομίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-destmnhcsa41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επεισόδια και στα Χανιά

Επεισόδια σημειώθηκαν και έξω από το αεροδρόμιο στα Χανιά, με τους αγρότες να προσπαθούν να το αποκλείσουν και την αστυνομία να απαντά με χρήση χημικών. Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Σούδας στις 12:00 το μεσημέρι. Οι διαμαρτυρόμενοι έφτασαν με τα οχήματά τους στην προσυγκέντρωση, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης, το οποίος προσπάθησαν να αποκλείσουν.

Ωστόσο, η αστυνομία, με κλούβα και παρουσία ΜΑΤ απέκλεισαν την Ε.Ο. Αεροδρομίου Σούδας, τον δρόμο προς αεροδρόμιο μετά τον κυκλικό κόμβο Παζινού, ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η πρόσβαση στον αερολιμένα από το Καμπάνι. Κατά την άφιξη των αγροτών προς το αεροδρόμιο, έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με την αστυνομία, κατά τις οποίες ζητήθηκε να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν ειρηνικά μπλόκο διάρκειας 3 ωρών.

Το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό από τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να επιχειρούν να σπάσουν τον κλοιό και τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών, ξεκινώντας τα επεισόδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-destmnhcsa41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 18:39
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