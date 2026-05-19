Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την ανθρωπιστική αποστολή του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, τόσο ως προς την εξέλιξη της επιχείρησης του Ισραηλινού Στρατού (IDF) για τον έλεγχο των συνολικά 57 σκαφών που τον απαρτίζουν, όσο και ως προς την τύχη των περισσότερων από 400 ακτιβιστών που συμμετέχουν σε αυτήν, οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σύμφωνα με τη DW, στο γεγονός ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, δήλωσε δημόσια πως δεν έχει ενημέρωση για την κατάσταση της αδελφής της, Μάργκαρετ Κόνολι, η οποία συμμετείχε στην αποστολή και επέβαινε σε ένα από τα πλοιάρια του στολίσκου. Η Ιρλανδή Πρόεδρος είχε προηγουμένως εκφράσει τη στήριξή της στην πρωτοβουλία, η οποία είχε ως στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Παράλληλα, η ισραηλινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε σύντομα βίντεο από την επιχείρηση, στα οποία φαίνεται ρεσάλτο ειδικών δυνάμεων του IDF σε ένα από τα πλοιάρια με την ονομασία “Monkey”, ανοιχτά της Γάζας.

Επιπλέον, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικό που δείχνει μεγάλο αριθμό ακτιβιστών σε κλειστό χώρο, χωρίς ωστόσο να παρέχονται πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή για το σημείο όπου βρίσκονται. Παραμένει επίσης άγνωστο πότε και με ποιον τρόπο θα αφεθούν ελεύθεροι από τις ισραηλινές αρχές.

Το Γραφείο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης δημοσιοποίησε επίσης βίντεο στο οποίο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς τις ένοπλες δυνάμεις του IDF, κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο επιχειρησιακό κέντρο.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές του στολίσκου χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως «παράνομη επιθετική ενέργεια» και κάνουν λόγο για «απαγωγές ακτιβιστών». Υποστηρίζουν επίσης ότι δέκα από τα σκάφη έχουν καταφέρει να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Γάζα.

Την ισραηλινή επιχείρηση καταδίκασαν, με κοινή δήλωσή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών εννέα χωρών, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Βραζιλία και η Τουρκία.