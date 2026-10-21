Κολωνός: Πώς έγινε η έκρηξη – Τι ερευνούν οι Αρχές και οι φόβοι για ενέδρα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την έκρηξη στην οδό Πλάτωνος στον Κολωνό, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και ακόμη δύο ατόμων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στον ποινικό χώρο.

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, αστυνομικοί κλήθηκαν να σπεύσουν σε πολυκατοικία στην οδό Πλάτωνος 142, έπειτα από από τηλεφωνική επικοινωνία ατόμου, το οποίο ανέφερε ότι εντόπισε τσάντα με ναρκωτικές ουσίες, που θέλει να παραδώσει στην Αστυνομία.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι αστυνομικοί παρέλαβαν στην είσοδο του κτιρίου την τσάντα από έναν ένοικο και, ενώ ερευνούσαν το περιεχόμενό της, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, καθώς οι αστυνομικοί έψαχναν την τσάντα διαπίστωσαν ότι περιείχε ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά. Ωστόσο, κάτω από αυτά βρισκόταν ένας εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη.

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Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το τηλεφώνημα έγινε από τον άνδρα ο οποίος παρέδωσε την τσάντα στους αστυνομικούς και ο οποίος βρίσκεται πλέον μεταξύ των τραυματιών.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ενέδρας σε αστυνομικούς ή σε άλλο άτομο, το οποίο πιθανώς θα παραλάμβανε την τσάντα από το σημείο. Εξετάζεται, πάντως, και το σενάριο κάποιος να άφησε εκεί την τσάντα για να την ξεφορτωθεί.

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Η κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, καθώς και δύο άνδρες πολίτες.

Τη σοβαρότερη κάκωση φέρεται να υπέστη ένας από τους αστυνομικούς, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών με τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ωστόσο, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα από θραύσματα, κυρίως στον κορμό και στο πρόσωπο, και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

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