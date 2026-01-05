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Παρέμβαση εισαγγελέα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια - «Έχουμε παλαιά συστήματα», παραδέχεται ο Δήμας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:40 - 05 Ιαν 2026

Παρέμβαση εισαγγελέα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια - «Έχουμε παλαιά συστήματα», παραδέχεται ο Δήμας

Reporter.gr Newsroom
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Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας για το μπλακάουτ στα αεροδρόμια την Κυριακή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, την οποία θα διενεργήσει η διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα εξεταστεί το εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών.

Επίσης, θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δήμας: Θα πέσουν κεφάλια

«Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση, δεν έχει αποσαφηνιστεί η γενεσιουργός αιτία για αυτό έχω διατάξει ΕΔΕ ώστε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί συνέβη το περιστατικό και να μην επαναληφθεί» είπε το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας ενώ στην ερώτηση «μπορεί να πέσουν κεφάλια;», ο κ. Δήμας απάντησε «σαφώς, η ΕΔΕ διεξάγεται για το ποιος ευθύνεται για τη δυσλειτουργία».

Παραδέχθηκε, δε, ότι «έχουμε παλαιά συστήματα που είναι όμως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, στόχος είναι να αλλάξουν το 2028».

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Ο κ. Δήμας εξήγησε, επίσης, ότι «υπάρχουν 3 παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, για μια εκ των οποίων έχουμε παραπεμφθεί ενώ οι άλλες δύο έχουν προχωρήσει. Είναι για τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων που έχουμε κολλήσει στο ελεγκτικό συνέδριο, για το PBL όπου εκεί πέρα είχαμε απόφαση διοικητικού εφετείου πριν από λίγες ημέρες που μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στον μειοδότη και τα ραντάρ S mode που αφορά την αγορά και τοποθέτηση 8 νέων ραντάρ, έχουν βρεθεί οι τοποθεσίες και έχουν γίνει οι μελέτες. Για όλα τα ζητήματα έχουμε καθίσει το τελευταίο 8μηνο με όλους τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς ώστε να αντιμετωπίσουμε σε χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2028 όλα τα ζητήματα».

Κατά τον υπουργό Μεταφορών «δεν υπήρχε κανείς κίνδυνος στην ασφάλεια μετακινήσεων, βγήκε ΝΟΤΑΜ κατευθείαν». Όπως είπε, επίσης, «σύμφωνα με την ΥΠΑ αλλά και με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπήρχε παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία των πιλότων με τους πύργους ελέγχου. Ο θόρυβος αυτός, οι παρεμβολές αυτές από αέρος επηρέασαν το σύνολο των δομών επικοινωνίας της χώρας με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση. Η ΥΠΑ, ο ΟΤΕ και η εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών έλεγξε όλες τις υποδομές με επιτόπιους ελέγχους και το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος και όπως προκύπτει αυτές δεν προκύπτουν από τις δομές της ΥΠΑ. Ήταν στο σύνολο των συχνοτήτων που αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όποιος συχνότητες χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών για την επικοινωνία των πιλότων με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έβγαζαν αυτό τον θόρυβο».

Όπως συμπλήρωσε «στην έρευνα θα λάβουν όσοι πρέπει για να αποδοθούν ευθύνες ακόμα και αν χρειαστεί εμπειρογνώμονες από την ευρωπαϊκή επιτροπή ή άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες» εκτιμώντας ότι «τις επόμενες ημέρες θα έχουμε σαφή απάντηση για το τι συνέβη».

«Οι διαβεβαιώσεις που έχω από την ΥΠΑ είναι ότι δεν υπήρχαν ζητήματα ασφάλειας, γι' αυτό και ήταν τόσο άμεση η ανταπόκριση και η ΝΟΤΑΜ» πρόσθεσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 10:28
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