ΑΑΔΕ: Οι στόχοι ελέγχων για το 2026 - Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Με βάση τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η διενέργεια εντός του 2026, κατ’ ελάχιστον, 72.800 φορολογικών ελέγχων.

Στο “ραντάρ” αναμένεται, όπως κάθε χρόνο να μπουν υποθέσεις ΦΠΑ, περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, υποθέσεις που προέκυψαν μετά από εισαγγελική παραγγελία αλλά και ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση Πιτσιλή καθορίζεται ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων (μερικών ή και πλήρων) που θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών, καθώς και το ποσοστό αυτών που θα αφορούν σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αναλυτικά, με βάση την Απόφαση:

1. Το έτος 2026 θα διενεργηθούν είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Επιπλέον του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παρ. 1, το έτος 2026 θα διενεργηθούν από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι (25.400) μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

4. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στις παρ. 1 και 3, το έτος 2026 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Άρθρο 2 Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στο άρθρο 1, το έτος 2026 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) τουλάχιστον δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον εννιακόσιοι (900) έλεγχοι - έρευνες φοροδιαφυγής.