Δυσλειτουργία FIR Αθηνών: Νέα ανακοίνωση ΥΠΑ κάνει λόγο για «τεχνικό ζήτημα» - Σταδιακή αποκατάσταση πτήσεων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε νέα της ανακοίνωση σχετικά με το blackout στο ελληνικό FIR, αποδίδει το περιστατικό σε τεχνικό ζήτημα που επηρέασε ταυτόχρονα πολλαπλές συχνότητες και φαίνεται να προέρχεται από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Όπως σημειώνεται, το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί και η ΥΠΑ δεν κάνει πλέον λόγο για «μαζικές παρεμβολές σε όλες τις συχνότητες». Παράλληλα, υπογραμμίζεται η συνεργασία με τον ΟΤΕ για την πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση του συμβάντος, καθώς και για τη λήψη μέτρων πρόληψης με στόχο την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Στη νέα της ανακοίνωση η ΥΠΑ, αναφέρει: «Το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Οι γενεσιουργές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.

Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Η ΥΠΑ ανακοίνωσε ότι στις 4/1/2026, λίγο πριν τις 09:00, σημειώθηκε μαζική και πρωτοφανής παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών, συνοδευόμενη από πτώση γραμμών HELLAS COM και επιχειρησιακών τηλεφώνων. Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΥΠΑ, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη ως προς την έκταση και τη διάρκειά της.

Συστάθηκε από νωρίς Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή της διοίκησης και των αρμόδιων στελεχών, ενώ υπήρξε συνεχής συντονισμός με εξωτερικούς φορείς και το EUROCONTROL. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε κρίσιμες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα και απογειώθηκε ειδικό αεροσκάφος της ΥΠΑ για έρευνα από αέρος. Για λόγους ασφάλειας, μειώθηκε προσωρινά ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετούνταν στο FIR Αθηνών, με σταδιακή αύξησή του μετά τις 16:00.

Στην προηγούμενη ανακοίνωση της η ΥΠΑ είχε αναφέρει: «Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.



Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.



Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.



Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.



Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Σε βλάβη κεραίας της ΥΠΑ στα Γεράνεια Όρη η δυσλειτουργία;

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, αντιθέτως το πρόβλημα φαίνεται να οφείλεται σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών.

Το χρονικό της δυσλειτουργίας στο FIR Αθηνών

Χάος και μεγάλη ταλαιπωρία επικράτησε το πρωί της Κυριακής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, εξαιτίας του σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επηραζε τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τα αίτια, ενώ δεν προκύπτει καμία ένδειξη δολιοφθοράς, ενώ τόνισε ότι είναι πιθανό να είναι βλάβη από τα παλιά τεχνολογίας εξοπλισμό.