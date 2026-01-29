Βιομηχανία: Μείωση 2,1% στις τιμές παραγωγού τον Δεκέμβριο

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Μείωση της τάξης του 2,1% κατέγραψε τον περασμένο Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, συνεχίζοντας την πτωτική τάση των τελευταίων μηνών. Αντίθετα, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2024, υποδηλώνοντας σταθεροποίηση της βιομηχανικής τιμής παραγωγής παρά τις μηνιαίες διακυμάνσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,1% έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μηδενική μεταβολή έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Διαβάστε το αναλυτικό report της ΕΛΣΤΑΤ εδώ