ΙΟΒΕ: Υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία μειώθηκε τον Απρίλιο στις 109,2 μονάδες, έναντι 110,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (113,1 μονάδες).

Οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία την επόμενη περίοδο αναμένεται να επηρεαστούν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με το θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης να αποτελούν ισχυρά αναχώματα.

Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη εμφανιστεί στην ελληνική οικονομία, ωστόσο η μικρότερη ένταση στο σύνολο της ευρωζώνης διατηρεί προς το παρόν σταθερή τη νομισματική πολιτική.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού μειώθηκε στο 75,9% τον Απρίλιο (έναντι 76,3% τον Ιανουάριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 5,0 μήνες, έναντι 5,3 μήνες τον Ιανουάριο.

Στους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, ενισχύθηκε περαιτέρω ο δείκτης στη Μεταποίηση κατά 5,6%, με σημαντική αύξηση επίσης στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+24,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης σε Ορυχεία-Λατομεία (-5,4%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, περαιτέρω άνοδο κατέγραψε ο κλάδος Τροφίμων (+8,9%) και ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (30,5%), ενώ μείωση σημειώθηκε στον κλάδο Βασικών Μετάλλων (-6,3%).