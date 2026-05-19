Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

«Έχουμε αποδείξει ότι η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και γι’ αυτό η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί πάνω από 20% τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουμε 3.000 περισσότερες επιχειρήσεις μεταποίησης» συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι αυτή «είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι.

Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Μαζί με τις επιχειρήσεις οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης.

«Χαίρομαι πάντα όταν εγκαινιάζουμε μια επένδυση, πολύ περισσότερο τώρα που ξεκινά μια νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον που μετράει 75 χρόνια ζωής» ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε «η κυβέρνηση οφείλει να επενδύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα και τα προγράμματα κατάρτισης. Το είπαμε και το κάναμε είναι διαρκές σύνθημα: 20 από τους 43 φόρους που μειώσαμε αφορούν ευθέως και τη βιομηχανία ενώ θέλω να επαναλάβω την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ».

Η επένδυση αφορά νέα γραμμή παραγωγής ΡΕΤ στο mega plant της Coca-Cola HBC στο Σχηματάρι ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ο CEO, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς ανακοίνωσε νεα επένδυση 31 εκατ. ευρω σε Logistics Center νέας γενιάς στην Αθήνα με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2028. Συνολικά ο όμιλος έχει επενδύσει 180 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετια.