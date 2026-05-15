ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στη βιομηχανική παραγωγή με άνοδο 0,7% τον Απρίλιο

Η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ κατέγραψε τον Απρίλιο αύξηση 0,7%, σημειώνοντας την ισχυρότερη άνοδο των τελευταίων 12 και πλέον μηνών και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη της αμερικανικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η παραγωγή σε εργοστάσια, ορυχεία και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ενισχύθηκε συνολικά κατά 0,7%, μετά από αναθεωρημένη υποχώρηση 0,3% τον Μάρτιο. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί σε σχετική έρευνα του Bloomberg.

Η μεταποιητική παραγωγή, που αποτελεί περίπου τα τρία τέταρτα της συνολικής βιομηχανικής δραστηριότητας, αυξήθηκε κατά 0,6%, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θετική εικόνα του κλάδου.

Αντίθετα, η παραγωγή στον εξορυκτικό τομέα, η οποία περιλαμβάνει και την παραγωγή ενέργειας, σημείωσε μικρή κάμψη. Στον τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, καταγράφηκε ανάκαμψη, η οποία επίσης ενίσχυσε το συνολικό αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Απρίλιο.