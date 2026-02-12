Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει την εταιρία ‘ευβιότοποι’

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει στα Μέλη της την ελληνική εταιρεία ‘ευβιότοποι’, Συνέργια ΑΕ, μια σύγχρονη παραγωγική και μεταποιητική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του βιολογικού ελληνικού κρέατος υψηλής διατροφικής αξίας. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και υπεύθυνο μοντέλο παραγωγής, από την εκτροφή έως τη μεταποίηση, με απόλυτο σεβασμό στη φύση, στα ζώα και στον άνθρωπο.

Το νέο Μέλος της Κοινότητας, άρχισε τη διαδρομή του από τις αρχές του ‘90 με τη δημιουργία ενός «ερασιτεχνικού» κτηνοτροφικού αγροκτήματος ενώ η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 2006, όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο βιολογικό κρεοπωλείο στο Νέο Ψυχικό. Το 2015 ακολούθησε η λειτουργία του εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικού κρέατος στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, καθώς και η λειτουργία δεύτερου βιολογικού κρεοπωλείου στην Κηφισιά.

Η εταιρία ‘ευβιότοποι’ επενδύει στην ελληνική γη, στην ποιότητα της πρώτης ύλης και στην αυθεντική γεύση. Κάθε προϊόν είναι το αποτέλεσμα μιας καθαρής, διαφανούς και υπεύθυνης παραγωγικής διαδικασίας.

Με την ένταξή της στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η εταιρία ‘ευβιότοποι’ ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και δεσμεύεται να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία με τον ίδιο σεβασμό, την ίδια αφοσίωση και την ίδια φροντίδα προς τους καταναλωτές που την εμπιστεύονται, τόσο στο καθημερινό όσο και στο γιορτινό τους τραπέζι.