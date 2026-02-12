Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει την εταιρία ‘ευβιότοποι’

Το νέο Μέλος της Κοινότητας, άρχισε τη διαδρομή του από τις αρχές του ‘90 με τη δημιουργία ενός «ερασιτεχνικού» κτηνοτροφικού αγροκτήματος ενώ η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 2006, όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο βιολογικό κρεοπωλείο στο Νέο Ψυχικό. Το 2015 ακολούθησε η λειτουργία του εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικού κρέατος στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, καθώς και η λειτουργία δεύτερου βιολογικού κρεοπωλείου στην Κηφισιά.
Η εταιρία ‘ευβιότοποι’ επενδύει στην ελληνική γη, στην ποιότητα της πρώτης ύλης και στην αυθεντική γεύση. Κάθε προϊόν είναι το αποτέλεσμα μιας καθαρής, διαφανούς και υπεύθυνης παραγωγικής διαδικασίας.
Με την ένταξή της στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η εταιρία ‘ευβιότοποι’ ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και δεσμεύεται να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία με τον ίδιο σεβασμό, την ίδια αφοσίωση και την ίδια φροντίδα προς τους καταναλωτές που την εμπιστεύονται, τόσο στο καθημερινό όσο και στο γιορτινό τους τραπέζι.