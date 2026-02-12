Ανάκαμψη στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αλλά το Bitcoin παραμένει κάτω από τα $70.000

Το Bitcoin συνεχίζει να παρουσιάζει υποτονική εικόνα, καθώς δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει ουσιαστικά μετά τη χθεσινή του πτώση κάτω από τις 66.000 δολάρια και πλέον διαπραγματεύεται μόλις περίπου 1.000 δολάρια υψηλότερα.

Ταυτόχρονα, ορισμένα altcoins, ωστόσο, σημείωσαν πιο αξιοσημείωτα κέρδη το τελευταίο 24ωρο.

Το BTC «κολλάει» στις 67.000 δολάρια

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα βρίσκεται σε καθοδική πορεία εδώ και εβδομάδες. Από τη στιγμή που απορρίφθηκε στα 90.000 δολάρια στις 28 Ιανουαρίου, οι πωλητές έχουν τον έλεγχο της αγοράς. Η κορύφωση της εβδομαδιαίας διόρθωσης ήρθε την περασμένη Παρασκευή, όταν η τιμή του υποχώρησε στα 60.000 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Μετά από αυτή τη βίαιη πτώση, κατά την οποία το Bitcoin έχασε 30.000 δολάρια σε λιγότερο από δέκα ημέρες, οι αγοραστές αντέδρασαν δυναμικά και οδήγησαν την τιμή έως τις 72.000 δολάρια. Το BTC επιχείρησε να διασπάσει αυτό το επίπεδο και τη Δευτέρα, όμως δεν τα κατάφερε.

Η πιο πρόσφατη διόρθωση σημειώθηκε χθες, όταν το Bitcoin υποχώρησε εκ νέου κάτω από τις 66.000 δολάρια. Αν και αντέδρασε άμεσα προς τις 68.000 δολάρια, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική του πορεία και πλέον διαπραγματεύεται ξανά γύρω από τις 67.000 δολάρια, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 5%.

Η κεφαλαιοποίησή του δυσκολεύεται να διατηρηθεί στα 1,340 τρισ. δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει υποχωρήσει περαιτέρω στο 56,6%.

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται ελαφρώς ανοδικά σε ημερήσια βάση. Ωστόσο, το Ethereum συνεχίζει να διαπραγματεύεται σημαντικά κάτω από τα 2.000 δολάρια, ενώ το XRP παραμένει κάτω από το 1,40 δολάριο. Από τα πέντε κορυφαία altcoins, μόνο το BNB καταφέρνει να διατηρείται πάνω από τα 600 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει κάτω από τα 2,4 τρισ. δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko, αν και έχει αυξηθεί ελαφρώς — κατά περίπου 20 δισ. δολάρια — σε σύγκριση με χθες.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) το Bitcoin ενισχύεται κατά 1,66% στα 68.158,70 δολάρια, το Ethereum κινείται ανοδικά κατά 2,09% στα 1.994,90 δολάρια και το XRP σημειώνει κέρδη 1,87% στα 1,41 δολάρια.

Ταυτόχρονα, το Solana ανεβαίνει κατά 0,94% στα 82,04 δολάρια, το LEO Token χάνει 0,46% στα 8,17 δολάρια, το XMR ενισχύεται κατά 1,33% στα 341,50 δολάρια και το Litecoin σημειώνει ράλι 2,83% στα 53,59 δολάρια.

Παράλληλα, το BNB σημειώνει άλμα 4,48% στα 619,18 δολάρια, το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 4,87% στα 1,30 δολάρια, το TRUMP καταγράφει κέρδη 6,66% στα 3,34 δολάρια