Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει στα μέλη της την ελληνική εταιρεία Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού. Η εταιρεία διαθέτει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ, το οποίο ξεχωρίζει για την ανώτερη ποιότητα και την αυθεντικότητά του.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 από την οικογένεια Τσάκου με όραμα να παράγει και να καινοτομεί, δίνοντας ζωή σε μία παραμεθόριο περιοχή. Η ιστορία της δημιουργήθηκε μέσα στην καρδιά της φύσης, στο Επταχώρι Νεστορίου, στο ορεινό σύμπλεγμα του Γράμμου. Σε έναν ακριτικό τόπο με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, η εταιρεία επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, τιμώντας την ελληνική γη και τις τοπικές κοινωνίες.

Το Μάρτιο του 2026, η εταιρία Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το πρότυπο «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», πληρώντας όλα τα αυστηρά κριτήρια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ελληνική παραγωγή και επιχειρηματικότητα.

Με την ένταξή της στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με συνέπεια, διαφάνεια και σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.