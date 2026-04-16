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Στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε.
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:56 - 16 Απρ 2026

Στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε.

Reporter.gr Newsroom
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Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει στα μέλη της την ελληνική εταιρεία Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού. Η εταιρεία διαθέτει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ, το οποίο ξεχωρίζει για την ανώτερη ποιότητα και την αυθεντικότητά του.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 από την οικογένεια Τσάκου με όραμα να παράγει και να καινοτομεί, δίνοντας ζωή σε μία παραμεθόριο περιοχή. Η ιστορία της δημιουργήθηκε μέσα στην καρδιά της φύσης, στο Επταχώρι Νεστορίου, στο ορεινό σύμπλεγμα του Γράμμου. Σε έναν ακριτικό τόπο με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, η εταιρεία επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, τιμώντας την ελληνική γη και τις τοπικές κοινωνίες.

Το Μάρτιο του 2026, η εταιρία Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το πρότυπο «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», πληρώντας όλα τα αυστηρά κριτήρια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ελληνική παραγωγή και επιχειρηματικότητα.

Με την ένταξή της στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με συνέπεια, διαφάνεια και σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

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