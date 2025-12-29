Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διευρύνει το δίκτυό της με την ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε.

H Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα, με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες, αποτελώντας έναν από τους ηγετικούς κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα.

Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, διευρύνοντας την παρουσία της σε όλο και περισσότερους κλάδους της Παραγωγής στην Ελλάδα, καλωσορίζει στα Μέλη της την εταιρεία Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε., μία αμιγώς ελληνική βιομηχανία ηλεκτρολογικού υλικού, με μακρόχρονη και σταθερή παρουσία στον κλάδο από το 1964.

Η Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης που εξελίχθηκε σε σύγχρονο παραγωγικό οργανισμό, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αξίες της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της υπευθυνότητας. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης καλωδίων, τα οποία ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και στις απαιτήσεις του σημερινού εργοταξίου.

Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων, αλλά επενδύει διαχρονικά στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενσωματώνοντας δεκαετίες τεχνογνωσίας σε κάθε προϊόν. Στόχος της είναι η διευκόλυνση του έργου του εγκαταστάτη, η ταχύτερη και ασφαλέστερη εφαρμογή, καθώς και ο απόλυτος σεβασμός προς τον τελικό χρήστη.

Tα προϊόντα της Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. παράγονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 9.000 τ.μ., σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές και τις αρχές ολικής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001, καλύπτοντας τις πιο απαιτητικές ανάγκες των σύγχρονων αγορών.

Παράλληλα, η Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα, με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες, αποτελώντας έναν από τους ηγετικούς κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα.

Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. ενισχύει έμπρακτα την εγχώρια επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας