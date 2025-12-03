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Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται η εταιρία ISOSTEVIA
Επιχειρήσεις
16:05 - 03 Δεκ 2025

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται η εταιρία ISOSTEVIA

Reporter.gr Newsroom
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Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσορίζει στα Μέλη της την εταιρεία ISOSTEVIA, μία ελληνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2013 στη Λιβαδειά Βοιωτίας από τον Μηχανολόγο Μηχανικό Αντώνη Παναγώτα και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εκπρόσωπο του κλάδου των φυσικών γλυκαντικών προϊόντων στη χώρα μας.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της γεύσης των προϊόντων στέβιας, οδηγώντας στη διαμόρφωση της μοναδικής συνταγής isostevia, ενός 100% φυσικού γλυκαντικού με μηδενικές θερμίδες και μηδενικό γλυκαιμικό δείκτη, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης και ισορροπημένης διατροφής. Η ISOSTEVIA λειτουργεί σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και συνεργάζεται με εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, διαθέτει ισχυρό δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα, με παρουσία σε φαρμακεία, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και φυσικά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες supermarket.Επίσης κατέχει ηγετική θέση στα γλυκαντικά στο χώρο του HO.RE.CA.έχοντας πραγματοποιήσει συμφωνίες με τις μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ. Το νέο Μέλος της Κοινότητας επενδύει συστηματικά στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων προϊόντων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών που επιλέγουν διατροφή χωρίς ζάχαρη.

Ως προς τη διεθνή της πορεία, η ISOSTEVIA έχει υλοποιήσει στρατηγικές συνεργασίες με αντιπροσώπους σε αγορές του εξωτερικού, ενώ συμμετέχει ενεργά στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων, διευρύνοντας με συνέπεια την εξαγωγική της δραστηριότητα.

Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η ISOSTEVIA ενισχύει τη δέσμευσή της στην προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ποιότητας και της υγιεινής διατροφής, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

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