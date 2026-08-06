ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., σε ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, γνωστοποίησε ότι υπεγράφησαν στις 5 Αυγούστου 2026 οι συμφωνίες για την εταιρεία ειδικού σκοπού Great Sea Interconnector (GSI), στο πλαίσιο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η είσοδος της διεθνούς επενδυτικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της GSI, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για τις απαιτούμενες θαλάσσιες έρευνες βυθού.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 5 Αυγούστου 2026 υπογράφηκαν συμφωνίες σχετικά με την εταιρεία ειδικού σκοπού “Great Sea Interconnector” (GSI), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Ειδικότερα, υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του διεθνούς επενδυτικού φορέα Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της GSI, καθώς και συμφωνία μεταξύ της GSI, της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της εταιρείας Nexans για τη διενέργεια των απαιτούμενων θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει στρατηγικός μέτοχος, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία κατά τη φάση της κατασκευής και αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω της συμμετοχής της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.