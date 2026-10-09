HELLENiQ Energy: Το στοίχημα των 2 GW στις ΑΠΕ και η επένδυση 50 εκατ. ευρώ στην αποθήκευση

Σε έναν δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης, με προοπτική να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των εσόδων και να συνεισφέρει περισσότερο στην κερδοφορία του, επιχειρεί να εξελίξει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας η HELLENiQ Energy. Ο Όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου του, έχοντας ήδη αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ των έργων ΑΠΕ σε λειτουργία στα 727 MW από μόλις 21 MW το 2021, ενώ θέτει ως επόμενο μεγάλο ορόσημο την επίτευξη ισχύος 2 GW έως το 2030.

Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στη στρατηγική μετασχηματισμού του Ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να συνδυάσει τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της διύλισης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση. Το μήνυμα αυτό ανέδειξε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Energy, Γιώργος Αλεξόπουλος, κατά την παρουσίαση του νέου συστήματος αποθήκευσης στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Η διοίκηση υποστηρίζει μια ισορροπημένη στρατηγική, με επενδύσεις τόσο στη βασική δραστηριότητα των διυλιστηρίων όσο και στις νέες ενεργειακές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΑΠΕ και η αποθήκευση αποκτούν διακριτό ρόλο στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, με το ζητούμενο να μην περιορίζεται στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, αλλά να αφορά και την εμπορική αξιοποίηση της παραγωγής και τη δημιουργία σταθερότερων πηγών εσόδων.

Στα 1,57 GW το συμβολαιοποιημένο χαρτοφυλάκιο

Η HELLENiQ Energy έχει θέσει ως στόχο να ξεπεράσει τα 800 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, ενώ για το 2030 επιδιώκει να διαθέτει συνολική ισχύ 2 GW. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχει ήδη εξασφαλίσει μέσω συμβολαιοποιημένων έργων περίπου 1,57 GW, ενώ το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη προσεγγίζει τα 6 GW.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλος, τοποθέτησε, μάλιστα, στα 1.575 MW την αναμενόμενη ισχύ του χαρτοφυλακίου μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, συνυπολογίζοντας τα έργα που λειτουργούν ήδη, εκείνα που κατασκευάζονται και όσα είναι ώριμα για να περάσουν στη φάση υλοποίησης.

Αυτή τη στιγμή, έργα συνολικής ισχύος 278 MW βρίσκονται υπό κατασκευή. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 200 MW στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επενδύσεις στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η παρουσία του Ομίλου επεκτείνεται επίσης στην Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία, ενισχύοντας τη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεων.

Η εξέλιξη του χαρτοφυλακίου σε διαφορετικές αγορές αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, καθώς επιτρέπει στον Όμιλο να μην εξαρτά την ανάπτυξή του αποκλειστικά από τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και η στρατηγική των εσόδων

Η διαφοροποίηση αποτελεί βασικό άξονα του σχεδιασμού της HELLENiQ Energy, όχι μόνο ως προς τη γεωγραφική παρουσία, αλλά και ως προς τις τεχνολογίες παραγωγής και τον τρόπο διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά αντιπροσωπεύουν το 67% της πράσινης παραγωγικής ισχύος του Ομίλου, με τα υβριδικά έργα να καλύπτουν το 25% του χαρτοφυλακίου, ενώ τα αιολικά έχουν μερίδιο 23% και η αποθήκευση 10%.

Η εταιρεία στρέφεται πλέον σε επενδύσεις που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, περιορίζοντας την προτεραιότητα των αυτόνομων φωτοβολταϊκών έργων. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας, αλλά και με τη δυνατότητα μετατόπισης της διάθεσής της σε χρονικές περιόδους όπου οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκότερες.

Παράλληλα, η εμπορική στρατηγική βασίζεται σε τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς εσόδων. Περίπου το 36% της παραγωγικής δυναμικότητας καλύπτεται από συμβάσεις μέσω μηχανισμών Feed-in Tariff και Feed-in Premium, το 30% αφορά διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), ενώ το υπόλοιπο 34% συμμετέχει απευθείας στην αγορά.

Η συγκεκριμένη σύνθεση επιτρέπει στον Όμιλο να συνδυάζει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων με έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η τελική επίδραση στην κερδοφορία θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από το κόστος ανάπτυξης και χρηματοδότησης των έργων, τις τιμές πώλησης της ενέργειας και τον βαθμό αξιοποίησης των συστημάτων αποθήκευσης.

Επένδυση 50 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του χαρτοφυλακίου αποτελεί το νέο σύστημα αποθήκευσης στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ και αφορά εγκατάσταση ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh, με δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για δύο ώρες.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις μονάδες μπαταριών, συνολικής ισχύος 100 MW, ενώ έχει προβλεφθεί χώρος για ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση κατά 25 MW. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του κατασκευάστηκαν νέος υποσταθμός και υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων.

Οι μπαταρίες τεχνολογίας φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) έχουν εγκατασταθεί σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και αναμένεται να πραγματοποιούν τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και εκφόρτισης ημερησίως, διακινώντας περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος της επένδυσης έχει λάβει κεφαλαιουχική και λειτουργική ενίσχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πέρα από το μέγεθος της επένδυσης, το έργο έχει σημασία για τη στρατηγική του Ομίλου, καθώς δημιουργεί υποδομή για την ενσωμάτωση της αποθήκευσης στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Η οικονομική απόδοση τέτοιων μονάδων συνδέεται με την αποτελεσματική διαχείριση των κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης, τις διαφορές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ διαφορετικών ωρών και τις δυνατότητες συμμετοχής στις αγορές ηλεκτρισμού και εξισορρόπησης.

Δεύτερο έργο 30-35 εκατ. ευρώ στη Φλώρινα

Το επόμενο επενδυτικό βήμα στον τομέα της αποθήκευσης αφορά μονάδα στη Φλώρινα, κοντά στον υποσταθμό της Μελίτης. Το έργο προβλέπει ισχύ 50 MW και χωρητικότητα 200 MWh, με διάρκεια αποθήκευσης τεσσάρων ωρών και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 30-35 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση έχει εξασφαλίσει την άδεια εγκατάστασης και τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, ενώ οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στόχος είναι η ολοκλήρωση έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εγκαίρως διαθέσιμες οι απαραίτητες υποδομές διασύνδεσης.

Η ανάπτυξη των δύο έργων καταδεικνύει ότι η αποθήκευση αποκτά σταδιακά πιο ουσιαστικό ρόλο στον επενδυτικό σχεδιασμό της HELLENiQ Energy. Πρόκειται για δραστηριότητα που μπορεί να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, αν και η οικονομική της συνεισφορά θα κριθεί από τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και το συνολικό κόστος των επενδύσεων.

Οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα

Ένα από τα βασικά εμπόδια για την ταχύτερη ανάπτυξη της αποθήκευσης στην Ελλάδα παραμένει ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών και διασυνδετικών διαδικασιών.

Στελέχη της HELLENiQ Energy και της HELLENiQ Renewables επισήμαναν ότι οι καθυστερήσεις στη χορήγηση των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης και στην υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης μπορούν να παρατείνουν σημαντικά την ωρίμανση των έργων. Οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζουν τον προγραμματισμό των επενδύσεων και μεταθέτουν χρονικά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, με πιθανές συνέπειες στο κόστος και στις αναμενόμενες αποδόσεις.

Η διοίκηση αναγνώρισε τη σημασία του αυστηρού πλαισίου για την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος, θέτοντας ως ζητούμενο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών και τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της μονάδας στη Θεσσαλονίκη, η διαδικασία ανάπτυξης της οποίας ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, ενώ η ηλεκτροδότησή της πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποθήκευσης.