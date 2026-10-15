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GSI: Αίτημα της Αθήνας για επανέναρξη των ερευνών στον βυθό – Το επόμενο βήμα για το καλώδιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:11 - 15 Οκτ 2026

GSI: Αίτημα της Αθήνας για επανέναρξη των ερευνών στον βυθό – Το επόμενο βήμα για το καλώδιο

Reporter.gr Newsroom

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Αίτηση για την επανέναρξη των ερευνών στον βυθό κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με προοπτική επέκτασης στο Ισραήλ. Στο επίκεντρο παραμένει η αντιπαράθεση με την Τουρκία, ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν τη στήριξή τους στο φιλόδοξο ενεργειακό εγχείρημα.

Σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, η Ελλάδα ανακοίνωσε την Πέμπτη (15/10) ότι ο ανάδοχος του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση άδειας επανέναρξης των ερευνών στον βυθό της θάλασσας. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για την προώθηση του έργου, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Η διασύνδεση προβλέπει την ηλεκτρική σύνδεση της ευρωπαϊκής ηπειρωτικής χώρας με την Κύπρο και, σε επόμενο στάδιο, με το Ισραήλ. Ωστόσο, το εγχείρημα συναντά την αντίθεση της Τουρκίας, με τη διαφωνία για τις θαλάσσιες περιοχές από τις οποίες θα διέλθει το καλώδιο να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην υλοποίησή του.

Αίτηση για νέες έρευνες στον βυθό

Το έργο, προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ (περίπου 2,13 δισ. δολαρίων), αναπτύσσεται από τον ΑΔΜΗΕ. Η γαλλική εταιρεία Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου, υπέβαλε εκ μέρους του GSI αίτηση για την έκδοση ελληνικής άδειας διεξαγωγής ερευνών στον βυθό.

Όπως δήλωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από γαλλικό πλοίο, εφόσον προηγηθεί η έγκριση από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή για τις θαλάσσιες έρευνες στις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και από το Λιμενικό Σώμα.

Η επανέναρξη των ερευνών θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς θα επιτρέψει να προσδιοριστεί η διαδρομή του καλωδίου και να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια του έργου.

Το αγκάθι της Τουρκίας και η συμφωνία με τη Λιβύη

Η πρόοδος του GSI έχει ανακοπεί λόγω της διαμάχης Ελλάδας – Τουρκίας για τη θαλάσσια περιοχή στην οποία σχεδιάζεται να ποντιστεί το καλώδιο.

Η Αθήνα επιδιώκει την επανέναρξη των ερευνών το συντομότερο δυνατό. Η Άγκυρα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι απαιτείται προηγούμενος συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών, καθώς η σχεδιαζόμενη διαδρομή διέρχεται από περιοχή που συνδέεται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει σε συνεννοήσεις με τις αρχές άλλου κράτους πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου.

«Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε διευθετήσεις με τις αρχές κανενός άλλου κράτους, πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου — κάτι που είναι αυτονόητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αμερικανική στήριξη και το ενεργειακό διακύβευμα

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο έργο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ δεσμευμένες» στην προώθηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών προμηθειών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα αξιοποιήσουν τη διπλωματία, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί εάν θα δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την επανέναρξη των ερευνών. Η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την πορεία ενός έργου με μεγάλη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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