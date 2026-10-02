Ο πληθωρισμός... δεν πιάνεται

Καθώς οι εξελίξεις στον πληθωρισμό χειροτερεύουν, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέες παρεμβάσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και, αν χρειαστεί, θα παρεμβαίνει.

Δυστυχώς για εμάς, αλλά και για την κυβέρνηση, ο ρυθμός του πληθωρισμού είναι πολύ ταχύτερος από τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Και για να λέμε την αλήθεια, ο πληθωρισμός επιβαρύνει όλη την Ευρώπη και είναι πρόβλημα όλων των κυβερνήσεων. Η διαφορά εις βάρος μας είναι ότι ενώ εμείς έχουμε πολύ χαμηλότερα εισοδήματα και η αγοραστική μας δύναμη είναι κλάσμα αυτής των άλλων ευρωπαίων, τρέχουμε με ταχύτερο πληθωρισμό, ενώ ήδη έχουμε το ίδιο ή και υψηλότερο σε μερικές περιπτώσεις κόστος προϊόντων.

Οι πολύ δυσαρεστημένοι με την ακρίβεια πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο του κόστους της ενέργειας, η οποία οφείλεται στους πολέμους. Αντιλαμβάνονται, επίσης, ότι είναι παγκόσμια προβλήματα ο πληθωρισμός και η ακρίβεια.

Όμως και πάλι κατηγορούν την κυβέρνηση. Γιατί;

Διότι, την ίδια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει τους έμμεσους φόρους, ΕΦΚ και ΦΠΑ, μέτρο που θα μείωνε κατευθείαν το κόστος των νοικοκυριών, περιορίζεται σε συμφωνίες κυρίων που δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, και δεν καταφέρνει να προστατεύσει τον Έλληνα από το κύμα ακρίβειας.

Επιπλέον νιώθουν ότι η κυβέρνηση δεν φρόντισε επί 8 χρόνια, εκτός μνημονίων και με άπειρο ευρωπαϊκό χρήμα, να αυξήσει το εισόδημα όλων και τώρα - που είναι ήδη αργά - η αδυναμία των νοικοκυριών γίνεται αφόρητη.

Με λίγα λόγια, νιώθουν και αδικημένοι, διότι επί 8 χρόνια η κυβέρνηση φρόντιζε για την ευημερία των αριθμών εις βάρος της δικιάς τους, αλλά και απροστάτευτοι, διότι ακόμη και τώρα η κυβέρνηση δεν τους προστατεύει από την ακρίβεια.

Τα πράγματα θα χειροτερεύσουν και η ακρίβεια θα αυξάνεται τους επόμενους μήνες καθώς συνεχίζονται οι πόλεμοι και η ενεργειακή κρίση.

Και μια νέα δυσκολία προστίθεται στις υπάρχουσες, ότι η αύξηση των επιτοκίων του Ευρώ από την ΕΚΤ θα φέρει αυξήσεις στις δόσεις των στεγαστικών δανείων, των καταναλωτικών και των πιστωτικών καρτών. Και ταυτόχρονα, η αύξηση των επιτοκίων θα επιταχύνει τον πληθωρισμό, διότι θα αυξήσει το κόστος των επιχειρήσεων και αυτές θα το περάσουν στον καταναλωτή.

Όλα αυτά συνηγορούν σε μια γενικευμένη αίσθηση δυσαρέσκειας, θα έχουν πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και αργά ή γρήγορα αυτό δεν αποκλείεται να αντισταθμίσει την αδυναμία της αντιπολίτευσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, τις οποίες φυσικά και γνωρίζει το Μαξίμου, ίσως τελικά οι πολιτικές εξελίξεις να επιταχυνθούν.