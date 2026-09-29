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Ρωσία: Αυστηροποιούνται οι περιορισμοί για την εξαγωγή μετρητών
Ειδήσεις
14:55 - 29 Σεπ 2026

Ρωσία: Αυστηροποιούνται οι περιορισμοί για την εξαγωγή μετρητών

Reporter.gr Newsroom

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Διάταγμα με το οποίο αυστηροποιούνται οι όροι για την εξαγωγή μετρητών σε ρούβλια από τη Ρωσία υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς σε όσους ταξιδεύουν προς συγκεκριμένες χώρες.  

Οι νέες διατάξεις αφορούν ταξίδια προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, δηλαδή την Αρμενία, τη Λευκορωσία, το Καζακστάν και την Κιργιζία, καθώς και προς το Αζερμπαϊτζάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Με βάση το νέο διάταγμα, τα φυσικά πρόσωπα δεν θα μπορούν να εξάγουν ποσά άνω του 1 εκατ. ρουβλιών, που αντιστοιχούν σε περίπου 10.500 ευρώ. Για τα νομικά πρόσωπα και τους μεμονωμένους επιχειρηματίες προβλέπεται πλήρης απαγόρευση εξαγωγής μετρητών σε ρούβλια, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού.

Παράλληλα, προβλέπονται εξαιρέσεις για την εξαγωγή μετρητών μέσω διεθνών αεροδρομίων που θα περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο, ο οποίος πρόκειται να καταρτιστεί από τη ρωσική κυβέρνηση.

Για τη μεταφορά συναλλάγματος θα απαιτείται επίσης η προσκόμιση τραπεζικών καταστάσεων.

Οι νέοι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε μετρητά που μεταφέρουν νομικά πρόσωπα ή σε κεφάλαια τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ρωσικών διπλωματικών αποστολών.

Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης, τα μετρητά θα κατάσχονται. Για τα νομικά πρόσωπα και τους μεμονωμένους επιχειρηματίες θα κατάσχεται το σύνολο του ποσού που μεταφέρεται, ενώ στην περίπτωση των φυσικών προσώπων θα κατάσχεται το μέρος των μετρητών που υπερβαίνει το όριο του 1 εκατ. ρουβλιών.

Μέχρι σήμερα, η σχετική απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά την εξαγωγή μετρητών σε ρούβλια προς χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα ίσχυε όριο 100.000 δολαρίων.

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