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Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία
Ανεμοδείκτης
15:09 - 14 Αυγ 2026

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Reporter.gr Newsroom
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Το θέμα της ψηφιοποίησης των συναλλαγών, ενδεχομένως και καθολικής, σε μία περίοδο όπου η ΤΝ καλπάζει ανεξέλεγκτα και την ίδια στιγμή οι μηχανισμοί ελέγχου των πολιτών με κάθε τρόπο εντατικοποιούνται, είναι, αν μη τι άλλο, ένα στοιχείο που δικαιολογεί τον προβληματισμό και την συζήτηση.

Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του ζητήματος φωτίζει με ένα άρθρο του στο Liberal.gr ο πρώην υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης. Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, «το διακύβευμα δεν σχετίζεται με την τεχνολογία, είναι καθαρά πολιτικό. Η προστασία της δημοκρατικής ισορροπίας απέναντι σε μια πρόοδο που όταν δεν έχει όρια, θυσιάζει την ιδιωτικότητα ως παράπλευρη απώλεια».

«Μια κοινωνία όμως στην οποία ο πολίτης χάνει το δικαίωμα της ανώνυμης - νόμιμης συναλλαγής , χάνει σταδιακά και την ίδια τη βάση της ελευθερίας του», τονίζει ο Γιώργος Βουλγαράκης και προσθέτει: «Το σύνθημα “Cash is King” ( τα μετρητά είναι Βασιλιάς) αποκτά έτσι μια πολιτική και υπαρξιακή διάσταση πέρα από την οικονομική του σημασία. Υπενθυμίζει ότι η ανωνυμία σε μια συναλλαγή δεν πρέπει να εξετάζεται με το αξίωμα ότι “όλοι είναι ύποπτοι”, με τα μετρητά να θεωρούνται εξ ορισμού προνόμιο του παρανόμου». Κατά τον πρώην υπουργό, «η αφετηρία πρέπει να είναι ακριβώς η αντίθετη. Η χρήση μετρητών πρέπει να εκλαμβάνεται ως δικαίωμα του ελεύθερου και κατά κανόνα έντιμου πολίτη, για μια καθημερινότητα χωρίς κανέναν “μεγάλο αδελφό” να τον παρακολουθεί συνεχώς και αδιάλειπτα. Κανένας μηχανισμός εξουσίας δεν είναι ουδέτερος. Το ίδιο σύστημα που διευκολύνει τη ζωή μπορεί, αν αφεθεί χωρίς όρια, να τη διαπεράσει. Η τεχνολογία δεν γίνεται επικίνδυνη επειδή υπάρχει, αλλά επειδή κάποιος μπορεί να τη στρέψει προς λάθος κατεύθυνση. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να απορριφθεί το μέσο, αλλά να καθοριστεί με απόλυτη σαφήνεια ποιος το χειρίζεται, με ποια δικαιώματα και με ποιον έλεγχο».

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