Εκλογή νέου ΔΣ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A)

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική συμμετοχή της αγοράς και την κοινή βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση της φωνής του ελληνικού eCommerce.

Το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του GR.EC.A συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, ELTRUN

Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Βασιλαρά, Apivita.com

Γενικός Γραμματέας: Νίκος Πελέκης, Funky Buddha.com

Ταμίας: Ευδοξία Πετμέζογλου, Spitishop.gr

Μέλος Δ.Σ.: Νίκος Κάσσαρης, Aegeanair.com

Μέλος Δ.Σ.: Αντώνης Πεδιαδίτης, You.gr

Μέλος Δ.Σ.: Αντώνης Παπαϊωάννου, Oktabit.gr

Μέλος Δ.Σ.: Νικόλας Χατζηδάκης, AfterSalesPro.gr

Μέλος Δ.Σ.: Φωτεινή Σκαπινάκη, Sarmed.gr

Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο, κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε σημαντικές τεχνολογικές, καταναλωτικές και κανονιστικές εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης αποτελούν η ουσιαστική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ενίσχυση της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς, η προώθηση ενός δίκαιου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δικτύωσης.

Παράλληλα, ο GR.EC.A θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, την προστασία του καταναλωτή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διασυνοριακή δραστηριότητα και τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του εμπορίου.

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και της καθημερινότητας των καταναλωτών. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως ένας ουσιαστικός φορέας εκπροσώπησης και συνεργασίας για την αγορά, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για υγιή ανάπτυξη, καινοτομία και εμπιστοσύνη», δήλωσε η Πρόεδρος του GR.EC.A, Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του GR.EC.A ευχαριστεί θερμά τα μέλη του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται να εργαστεί με συνέπεια, συνεργασία και εξωστρέφεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά το νέο ΔΣ