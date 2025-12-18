ΡΑΑΕΥ: Θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους και των στοιχείων τιμολογιακής πολιτικής της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025–2029, με στόχο τη διαφάνεια και την ενεργή συμμετοχή ενδιαφερομένων, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις έως τις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ανακοινώνει σήμερα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το Χρηματοοικονομικό Κόστος και την Τιμολογιακή Πολιτική της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025–2029, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024.

Η δημόσια διαβούλευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις και απόψεις σχετικά με την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τόσο ως προς το Χρηματοοικονομικό Κόστος όσο και ως προς την Τιμολογιακή Πολιτική της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , μέχρι και την Κυριακή 28.12.2025.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, εκτός αν ο συμμετέχων αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας ειδικό λόγο που αφορά εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.