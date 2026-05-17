Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ
Πολιτική
18:22 - 17 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Την ανάγκη στήριξης των εργολαβικών εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών εργασιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής, ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.  

Υπογράμμισε ότι πίσω από τη στρατηγική σημασία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται οι εργαζόμενοι που κρατούν όρθια την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας εδώ και χρόνια, χωρίς όμως η Πολιτεία να αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά τους.

«Για να είναι η ΕΥΔΑΠ αυτό ακριβώς το οποίο είναι, είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τους υπαλλήλους της, τους ανθρώπους της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους περίπου 650 εργολαβικούς εργαζόμενους της εταιρείας, επισήμανε ότι πολλοί από αυτούς εργάζονται επί 10, 15 ακόμη και 17 χρόνια συνεχώς, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης.

«Δεν πρόκειται για προσωρινές και έκτακτες ανάγκες. Πρόκειται για ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και ουσιαστική συμβολή στη λειτουργία της εταιρείας. Αποτελούν ένα ανθρώπινο κεφάλαιο απολύτως απαραίτητο», τόνισε.

Επεσήμανε ακόμη ότι, παρά τις συνεχείς αλλαγές εργολάβων, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι παραμένουν στις ίδιες θέσεις εργασίας, γεγονός που - όπως ανέφερε - αποδεικνύει την πραγματική φύση της εργασιακής τους σχέσης.

Παράλληλα, κατήγγειλε τις σοβαρές ανισότητες που βιώνουν οι εργολαβικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται δίπλα στο μόνιμο προσωπικό, με τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές και χωρίς βασικά εργασιακά δικαιώματα.

«Πολλοί από αυτούς στερούνται άδειες, αποζημιώσεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, ακόμη και δικαιώματα που συνδέονται με το ταμείο ανεργίας, εξαιτίας της διαρκούς εναλλαγής συμβάσεων και εργολάβων», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς και σταθερές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους που επί χρόνια καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες της δημόσιας επιχείρησης.

