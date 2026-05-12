ΕΥΔΑΠ: Διακοπή υδροδότησης στα δημοτικά διαμερίσματα Μαραθώνα και Νέας Μάκρης

Παράλληλα, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης:
στα υψηλά σημεία:
- του Δήμου Αγίας Παρασκευής
- του Δήμου Παιανίας (περιοχή Γλυκών Νερών)
- του Δήμου Πεντέλης (περιοχή Νταού Πεντέλης)
- του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (περιοχή Καλλιτεχνούπολης)
Διάρκεια: από ώρα 6 το απόγευμα της Τρίτης 12 Μαΐου με σταδιακή επαναφορά στις διάφορες περιοχές από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών συνίσταται η λελογισμένη χρήση νερού.
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.