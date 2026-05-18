EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού
09:58 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
«Βολές» εξαπολύει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) για τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το τελικό κόστος ρεύματος ακόμη και σε ώρες υψηλής παραγωγής ΑΠΕ μέσω επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και ζητά τη διενέργεια ελέγχου για τη λειτουργία της αγοράς κατά την περίοδο 5-10 Μαΐου, κάνοντας λόγο για πρακτικές που ενδέχεται να οδηγούν σε διαμόρφωση τιμών που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Συγκεκριμένα η ΕΒΙΚΕΝ ζητά:

  • Τη διενέργεια ελέγχου των προσφορών θερμικών μονάδων κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ως τα τεχνικά ελάχιστα τους.
  • Την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας της χρήσης constraints σε μονάδες ενταγμένες στη DAM.
  • Την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του κόστους απωλειών συστήματος, ιδίως ως προς τη χρήση της τιμής της αγοράς εξισορρόπησης έναντι της τιμής DAM.

Όπως αναφέρει, «παρά το γεγονός ότι οι τιμές στην DAM δεν ήταν μηδενικές στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες παρατηρείται εκτεταμένη χρήση εντολών λειτουργίας (constraint) από τον ΑΔΜΗΕ σε θερμικές μονάδες που ήταν ήδη ενταγμένες και συγχρονισμένες στην DAM, με ισχύ όμως που εξετάζεται εάν καλύπτει το τεχνικό ελάχιστο τους, την οποία ο ΑΔΜΗΕ ακολούθως αύξησε. Οι εντολές αυτές οδηγούν σε σαφώς υψηλότερη αποζημίωση μέσω της αγοράς εξισορρόπησης λόγω του ισχύοντος μηχανισμού pay as bid. Αποτέλεσμα η τιμή που αγοράζει ο απλός καταναλωτής αυτές τις ώρες εκτός της τιμής της DAM να επιβαρύνεται επιπλέον με τις υψηλές χρεώσεις των λογαριασμών προσαύξησης. Επισημαίνεται ότι:
Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη επιβολής constraints σε μονάδες ήδη ενταγμένες στην DAM.
Η πρακτική αυτή συνεπάγεται σημαντική αύξηση του κόστους του ΛΠ3 και, κατ’ επέκταση, της συνολικής επιβάρυνσης της αγοράς».

Σημειώνει ότι «η επαναλειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 από 4/5 συνοδεύθηκε από συστηματική αύξηση των τιμών στη DAM σε όλες τις ώρες της ημέρας Επισημαίνουμε ότι τις νυχτερινές ώρες, περιόδους χαμηλής ζήτησης, επιστρατεύτηκαν και Υ/Η λόγω των υψηλών εξαγωγών, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ΣΚ (9,10/5). Ειδικότερα:
Η μονάδα εντάσσεται στη DAM με δηλωμένη ισχύ 302 MW. Κατά τις ώρες 11:00–15:00 λαμβάνει επανειλημμένα εντολές λειτουργίας (constraint) και αυξάνει την ισχύ της έως τα 390 MW. Αποζημιώνεται προφανώς με pay as bid για όλη την ισχύ της, παρά την ένταξη της στην DAM ήδη».

Παραθέτει, δε, αναλυτικές παρατηρήσεις ανά ημέρα. Συγκεκριμένα:

7 Μαΐου
Μέση ΟΤΣ: 120,4 €/MWh (αύξηση ~20%).
Τιμές 11:00–15:00: ~100 €/MWh.
Μη ένταξη στη DAM βάσει των προσφορών τους στις ώρες 11.00-15.00 των μονάδων Μεγαλόπολη V, ΗΡΩΝ και Korinthos Power.
Επιβολή constraints 724 MW σε μονάδες ενταγμένες στη DAM, σε επίπεδα κάτω από τεχνικά ελάχιστα (π.χ. Αλιβέρι 5 στα 90 MW ή ΗΡΩΝ στα 170 MW).
Αύξηση ισχύος στο πλαίσιο του ISP σε ~1.002 MW με αντίστοιχη αύξηση αποζημίωσης με pay as bid.

8 Μαΐου
Μέση ΟΤΣ: 122,1 €/MWh.
Τιμές κατά τις ώρες Φ/Β: 65–120 €/MWh.
Η προσπάθεια διατήρησης των τιμών σε υψηλά επίπεδα στις ώρες 11.00-15.00 είχε σαν αποτέλεσμα να γυρίσει η αγορά σε καθαρά εισαγωγική (έως 500 MW)!
Μη ένταξη στη DAM βάσει των προσφορών τους στη DAM των μονάδων Protergia, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Korinthos Power και Μεγαλόπολη V (11:00–15:00), ονομαστικής ισχύος ~2.400 MW.
Εκ νέου εκτεταμένη χρήση constraints, με αποκλίσεις από τεχνικά ελάχιστα (π.χ. Αλιβέρι 5: 90 MW στη DAM, αύξηση έως 266 MW).

Όπως αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ, «από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτουν ενδείξεις:

  • Συστηματικής ενδεχόμενης οικονομικής παρακράτησης ισχύος κατά τις ώρες 11:00–15:00.
  • Ανάγκης ελέγχου εάν η ισχύς με την οποία εντάσσονται θερμικές μονάδες στην DAM ανταποκρίνονται στα τεχνικά τους ελάχιστα.
  • Στρατηγικής αξιοποίησης των εντολών λειτουργίας (constraint) για πρόσθετη αποζημίωση, ακόμα και για μονάδες που ήταν ήδη ενταγμένες στην DAM. Διαμόρφωσης τιμών που δεν αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς–ζήτησης (8/5)».
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ