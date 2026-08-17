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Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop
Magazino
09:29 - 17 Αυγ 2026

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Reporter.gr Newsroom
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Επισκεφθήκαμε τα καταστήματα Hellenic Heritage στο κέντρο της Αθήνας και ανακαλύψαμε ακριβή αντίγραφα και αντικείμενα εμπνευσμένα από την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, που φέρνουν την ιστορία πιο κοντά στην καθημερινότητά μας.

Το ταξίδι στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας δεν τελειώνει μετά την επίσκεψη σε ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο. Μέσα από το Hellenic Heritage, την επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), η σχέση με την ιστορία συνεχίζεται μέσα από αντικείμενα εμπνευσμένα από την αρχαία και βυζαντινή τέχνη, που συνδυάζουν τη γνώση και την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική.

Το Hellenic Heritage, η κεντρική πρωτοβουλία του ΟΔΑΠ για την ανάδειξη και διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεκινά από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και συνεχίζεται μέσα από ακριβή αντίγραφα, αποκλειστικές εκδόσεις και άλλα σύγχρονα αντικείμενα με πολιτιστικές αναφορές.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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