Κυβερνητικές πηγές: Σε «κυνήγι μαγισσών» εξελίσσεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για «κυνήγι μαγισσών».

«Σχεδόν τρεις μήνες μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, εμφανίζεται εκ νέου μία «μεγάλη ανακάλυψη» μέσω δημοσιεύματος», υπογράμμισαν, προσθέτοντας ότι αυτή τη φορά το ζήτημα επικεντρώνεται σε «ένα και μόνο τηλεφώνημα» του πρώην προέδρου του οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη, προς συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης σχετικά με καταγγελία αγρότη.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι ο αγρότης έχει ήδη προσφύγει στις αρμόδιες αρχές διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι του αναλογούν.

«Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθίσταται πλέον απροκάλυπτη, ενώ όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής», κατέληξαν οι κυβερνητικές πηγές.