ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυβερνητικές πηγές: Σε «κυνήγι μαγισσών» εξελίσσεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
18:25 - 27 Σεπ 2025

Κυβερνητικές πηγές: Σε «κυνήγι μαγισσών» εξελίσσεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για «κυνήγι μαγισσών».

«Σχεδόν τρεις μήνες μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, εμφανίζεται εκ νέου μία «μεγάλη ανακάλυψη» μέσω δημοσιεύματος», υπογράμμισαν, προσθέτοντας ότι αυτή τη φορά το ζήτημα επικεντρώνεται σε «ένα και μόνο τηλεφώνημα» του πρώην προέδρου του οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη, προς συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης σχετικά με καταγγελία αγρότη.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι ο αγρότης έχει ήδη προσφύγει στις αρμόδιες αρχές διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι του αναλογούν.

«Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθίσταται πλέον απροκάλυπτη, ενώ όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής», κατέληξαν οι κυβερνητικές πηγές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο - Τι συζητήθηκε
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο - Τι συζητήθηκε

Καρυστιανού: Θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για το DNA - «Τρέμουν» την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί τους
Ειδήσεις

Καρυστιανού: Θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για το DNA - «Τρέμουν» την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση
Ανεμοδείκτης

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:40

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 19:27

44 νέα οχήματα στο Λιμενικό – Κικίλιας: «Ισχυρότερο Λ.Σ. για την προστασία των πολιτών»

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:25

ΗΠΑ: Απειλούν τις ευρωπαϊκές χώρες με νέες εμπορικές έρευνες όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:23

Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:16

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 19:14

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 19:07

Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Μέρισμα €0,60 ανά μετοχή – Στις 24 Ιουλίου η πληρωμή στους μετόχους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:44

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:40

Λέσβος: Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες στη Λέσβο

Πολιτική
15/07/2026 - 18:34

Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βαλένθια όπως στα Πετράλωνα: Οι ένοικοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

ΑΜΥΝΑ
15/07/2026 - 18:16

KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:12

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 18:09

Καφούνης από Αρχαία Κόρινθο: Υψηλή επισκεψιμότητα, χαμηλό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 18:05

AKTOR: Η Blue Silk συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου με επένδυση έως 50 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:04

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 24 Ιουλίου η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:52

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 17:51

Human Foosball Arena: Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι του καλοκαιριού βρίσκεται στο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:46

Μπάιντεν: Έγραψε βιβλίο με επίκεντρο τα πεπραγμένα του ως πρόεδρος των ΗΠΑ

Πολιτική
15/07/2026 - 17:42

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 17:20

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου

Οικονομία
15/07/2026 - 17:00

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:57

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:50

ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 16:47

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ